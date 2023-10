Chậm thi hành án hành chính: Xem xét kiểm điểm người đứng đầu

Nhiều vụ án hành chính còn tồn đọng, chưa thi hành dứt điểm mặc dù đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc của cấp có thẩm quyền. Để khắc phục tình trạng này, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất đưa vào xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, sở ngành.

Tại hội nghị giao ban các cơ quan nội chính Quý III/2023, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất đưa nội dung chậm thi hành án vào xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu. Ảnh: N.Đ

Chưa chấp hành nghiêm

Gần một năm có hiệu lực pháp luật, Bản án hành chính phúc thẩm số 178 ngày 1/7/2022 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng mới được UBND huyện Núi Thành thi hành án.

Cụ thể, thực hiện nội dung tòa tuyên án, ngày 17/5/2023, UBND huyện Núi Thành ban hành Quyết định số 3260 về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Phạm Văn Thi và bà Huỳnh Thị Đào để giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (đoạn qua thị trấn Núi Thành).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nói, thời gian qua, một số bản án mà lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo thì thi hành án được, các bản án còn lại tại sao không? Tòa hai cấp tuyên, bản án đã có hiệu lực, nhưng chính quyền cấp huyện chậm thi hành, trì hoãn thi hành, thậm chí có nơi chống chế, không muốn thi hành án gây bức xúc trong nhân dân. Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm kỹ vấn đề này, cuối năm tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo gợi ý kiểm điểm các cấp ủy trong việc chỉ đạo thi hành án. UBKT Tỉnh ủy theo dõi, bởi đây là nhiệm vụ chính trị, nếu không chấp hành thì phải có biện pháp, thậm chí tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm để xử lý trách nhiệm của chính quyền địa phương, cấp ủy đảng trong việc chỉ đạo thực hiện thi hành án.

Điều đáng nói, có được kết quả thi hành án này, ông Phạm Văn Thi đã đến phản ánh tại buổi tiếp dân định kỳ hằng tháng do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Tiếp nhận phản ánh của công dân, cuối tháng 3/2023, ông Dũng khảo sát thực tế, làm việc với các bên liên quan và chỉ đạo UBND huyện Núi Thành nghiêm túc thi hành bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

Báo cáo số 863 ngày 24/7/2023 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 15 vụ việc án hành chính chưa thi hành xong (đã có quyết định buộc thi hành án của tòa án - PV). Nguyên nhân được chỉ ra, một số cơ quan, đơn vị là người phải thi hành án chưa chấp hành nghiêm bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính. Một số vụ việc thi hành án dân sự đang có vướng mắc về quy định pháp luật, kết luận của cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức thi hành án.

Ngày 31/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết các vụ án hành chính đã có hiệu lực theo thẩm quyền.

Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm bản án, quyết định của tòa án, thi hành nhanh và đúng nội dung bản án, quyết định của tòa án, khẩn trương thi hành dứt điểm các vụ án hành chính và dân sự còn tồn đọng.

Tại Thông báo Kết luận số 290 ngày 15/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ thể cho các đơn vị, địa phương liên quan, ấn định thời gian hoàn thành đối với 15 vụ việc án hành chính và dân sự chưa thi hành xong, tồn đọng, kéo dài.

Xem xét kiểm điểm trách nhiệm

Trong nhiều bản án hành chính UBND TP.Hội An chưa thi hành xong, còn có các vụ ông Đinh Văn Thời (Bản án số 73/2021/HC-ST ngày 23/9/2021 của TAND tỉnh); vụ ông Hồ Mua (Bản án số 28/2021/HC-ST ngày 10/6/2021 của TAND tỉnh); vụ bà Đỗ Thị Thể (Bản án số 77/2021/HC-ST ngày 28/9/2021 của TAND tỉnh). Đối với 3 bản án nêu trên không có khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TP.Hội An thi hành dứt điểm trong tháng 9/2023.

Về vụ ông Trần Thức (Bản án số 19/2022/HC-ST ngày 7/4/2022 của TAND tỉnh), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND TP.Hội An mời ông Trần Thức lên làm việc, lập biên bản về cam kết chưa yêu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung bản án (do ông Trần Thức đang thực hiện việc yêu cầu điều chỉnh tăng diện tích quyền sử dụng đất). UBND TP.Hội An thực hiện xong việc này trong tháng 9/2023.

Tại hội nghị giao ban các cơ quan nội chính Quý III/2023 của Thường trực Tỉnh ủy mới đây, ông Lê Văn Chương - Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã có kết luận đối với 15 vụ việc chưa thi hành án xong và yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành trong tháng 9 này. Nhưng đến nay, chưa có địa phương nào thông tin về việc hoàn thành nội dung đã cam kết.

Đối với án hành chính chậm thi hành, Cục THADS tỉnh đã có đề nghị xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân liên quan, nhưng chưa phát sinh trường hợp nào.

“Từ việc chậm thi hành án hành chính, dẫn đến việc thi hành án dân sự rất khó khăn. Tôi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với từng cá nhân cũng như UBND các cấp trong việc chậm thi hành các bản án hành chính” - ông Chương kiến nghị.

Như nhiều ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đưa vào xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, sở ngành liên quan trong việc chậm trễ thi hành án hành chính.

“Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của Cục THADS tỉnh, tôi chủ trì họp và chỉ đạo rất cụ thể đối với 15 vụ án hành chính phức tạp, kéo dài, giao thời hạn thực hiện hoàn thành. Khi tôi kết luận đều có sự đồng thuận giữa các bên liên quan và đều cam kết thực hiện hoàn thành trong tháng 9; trừ một vài trường hợp phải kéo dài đến cuối năm 2023. Tôi đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục THADS tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện, báo cáo để xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu vào cuối năm” - ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.