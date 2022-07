Chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề, vụ việc

(QNO) - Chiều 8.7, tại hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm, Thường trực Tỉnh ủy cho quan điểm chỉ đạo giải quyết cụ thể đối với từng vấn đề, vụ việc liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm chiều 9.7.2022. Ảnh: N.Đ

Nghiêm túc thi hành án 31,4m2 đường lâm sinh

Báo cáo về kết quả thi hành án trong 6 tháng đầu năm 2022, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh cho biết: Liên quan đến vụ việc thi hành án đối với vụ việc đối với vụ việc tranh chấp 31,4m2 lối đi chung của cộng đồng ở thôn An Phổ (xã Bình Lâm, Hiệp Đức) là vụ việc không phức tạp, không vướng mắc về mặt pháp lý nhưng gặp trở ngại rất lớn trong việc thi hành án. Do vậy, bản án phúc thẩm có hiệu lực đã hơn 1 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong cuộc họp liên ngành nội chính ngày 5.7 tại UBND xã Bình Lâm, Chi cục Thi hành án tỉnh có mời UBND huyện và xã, mời và lắng nghe ý kiến của 4 hộ dân không liên quan đến vụ việc để đánh giá tình hình. Theo đó, các hộ này cho rằng, vụ án phải được thi hành án, xử lý nghiêm để bảo vệ tinh thần thượng tôn pháp luật. Người dân cũng cho rằng có sự “chống lưng” của một số cán bộ đảng viên hưu trí nên mới dẫn đến việc chậm thi hành bản án.

Theo đại diện Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh, cuộc họp đã thống nhất xử lý áp dụng hình thức cưỡng chế, sau đó xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự; bởi đây là việc mở lối đi chung của cộng đồng chứ không thuộc cá nhân nào nên việc xử lý không giống vụ án thông thường. Vụ việc cần xử lý nghiêm để ổn định tình hình tại cơ sở.

Đại diện các cơ quan nội chính thảo luận tại hội nghị giao ban. Ảnh: N.Đ

Từ ý kiến phát biểu của Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý các cơ quan nội chính tỉnh và ngành liên quan cần rút kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định pháp luật; từ thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân qua các buổi tiếp dân.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho rằng, vụ việc tranh chấp 31,4m2 đường lâm sinh ở thôn An Phổ (xã Bình Lâm) không lớn, không phức tạp, nhưng bây giờ thi hành án không được, vì có sự cản trở từ một vài cá nhân nào đó, khiến người dân bức xúc liên tục đến phản ánh tại các buổi tiếp dân của lãnh đạo tỉnh. Vụ việc kéo dài tiềm ẩn “điểm nóng” về an ninh trật tự. Thực tế đã có xảy ra đánh nhau gây thương tích giữa hai bên tranh chấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặt vấn đề, hai bên tranh chấp không có ý kiến gì, tại sao UBND huyện Hiệp Đức không thi hành án mà lại có ý kiến, có văn bản gửi đề nghị Giám đốc thẩm? Công an tỉnh cần làm việc với Công an Huyện Hiệp Đức chỉ đạo kiểm tra làm rõ có hay không sự tiếp tay cản trở thi hành án của Công an xã?

“Bản án đã có hiệu lực thì phải nghiêm túc thi hành án. Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức phải có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án, nếu để kéo dài gây bức xúc dư luận nhân dân thì Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi quá trình thi hành án, báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy” – đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng khởi tố điều tra 91/225 bị can về tội bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ 22,5gram hêrôin; 747,26gram ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng; 78 viên đạn; 1,53kg thuốc nổ; 13 kíp nổ; 134 điện thoại di động; 29 xe máy và hơn 2,1 tỷ đồng.

Thông tin về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, theo Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc công an tỉnh, số vụ việc được lực lượng công an phát hiện xử lý tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đáng chú ý tội phạm ma túy, số lượng người bị xử phạt vì sử dụng trái phép chất ma túy tăng hơn so với 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, theo rà soát của lực lượng công an, số người bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng trái phép chất ma túy hơn 2.500 người. Nguyên nhân do thực hiện bỏ giãn cách xã hội nên phát sinh tình trạng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện (các quán karaoke). Chủ yếu tập trung ở các địa bàn Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên.

Quang cảnh hội nghị giao ban chiều ngày 9.7. Ảnh: N.Đ

Đại tá Nguyễn Hà Lai cho hay, qua nắm tình hình, thị xã Điện Bàn đang là điểm nóng về an ninh trật tự, đặc biệt, là tệ nạn ma túy. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có những chỉ đạo, có kế hoạch đưa Điện Bàn vào trọng điểm để tập trung chỉ đạo, đấu tranh, nhất là các địa bàn giáp ranh với TP.Đà Nẵng như phường Điện Ngọc. Xem xét kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan khi để tình hình tội phạm lộng hành kéo dài…

Từ thực tiễn công tác nội chính của tỉnh 6 tháng đầu năm, các ý kiến thảo luận đều cho rằng cần quyết liệt tập trung hơn nữa trong công tác đấu tranh đối với tội ma túy, tội phạm công nghệ cao; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trước các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke đang trở nên đáng báo động. Ảnh: N.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói, tình hình tội phạm ma túy phức tạp nên các cơ quan tư pháp cần làm tốt công tác phối hợp, đấu tranh quyết liệt, làm tốt thì mới bảo vệ được thế hệ trẻ, giữ vững tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong thông báo kết luận giao nội chính của Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ quan điểm nơi nào buông lỏng quản lý địa bàn thì trưởng công an xã, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ cấp ủy huyện.

Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi ý, lực lượng công an xã tổ chức viết cam kết với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là các quán karaoke về nội dung không chứa chấp đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, khi phát hiện thì báo cáo ngay cho lực lượng chức năng vào số đường dây nóng.

“Có chế tài mạnh nếu vi phạm cam kết, kể cả buộc phải đóng cửa, rút giấy phép kinh doanh của các cơ sở này. Lực lượng công an cấp xã cũng phải bị xem xét trách nhiệm, điều chuyển công tác đến nơi khác nếu để tội phạm ma túy lộng hành” – Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói.