Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Ba

Hôm qua 15.11, mặc cho mưa núi rả rích, trên gương mặt của nhiều người dân Cơ Tu ở xã Ba (Đông Giang) cứ lấp lánh niềm vui trong ngày hội đoàn kết. Niềm vui đó như được nhân lên khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương về với dân làng…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên các già làng, người có uy tín trong cộng đồng Cơ Tu. Ảnh: NGƯỚC - VINH

Ông Mạc Văn Min (người có uy tín thôn Tống Cói, xã Ba) không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên địa phương đón Chủ tịch nước trong ngày hội chung cộng đồng. Ông Min nói, cả đêm qua, ai cũng hồi hộp chờ đến sáng để được gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

“Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người dân chúng tôi càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách và sẽ cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn” - ông Min bộc bạch.

Tri ân vùng đất cách mạng

Mở đầu bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi được trở về thăm vùng đất và những cán bộ, người dân từng một thời gắn bó; đồng thời cho biết, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch nước, đồng chí có dịp về thăm đồng bào các dân tộc miền núi Quảng Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tỉnh Quảng Nam là chiến khu cách mạng, nơi đây đồng bào các dân tộc đã che giấu, nuôi dưỡng cơ sở cách mạng, từ Trà My, Phước Sơn đến Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang. Đồng bào các dân tộc đã hy sinh, mất mát lớn trong chiến tranh.

Về đây, với tư cách cá nhân, đồng thời đại diện cho Đảng, Nhà nước cảm ơn bà con chúng ta đã tiếp tục đóng góp cho cách mạng. Tôi xin chuyển lời cảm ơn, tri ân của những cán bộ đã phát triển, lớn lên ở vùng đất cách mạng này được bà con che giấu”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ba thời gian qua.

Từ một xã nhiều gian khó, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đến nay xã Ba đã xây dựng được xã nông thôn mới, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; môi trường sống đảm bảo xanh - sạch - đẹp, y tế, giáo dục được chú trọng…

Để xây dựng xã Ba ngày càng phát triển toàn diện hơn nữa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị địa phương tiếp tục xóa đói giảm nghèo mạnh hơn, tạo điều kiện để nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu; tiếp tục nâng cấp xã nông thôn mới thành xã nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, địa phương cần giáo dục các thế hệ đoàn kết, đoàn kết hơn nữa để thành công hơn nữa; thông cảm, hiểu biết nhau để cùng thương yêu, đoàn kết trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; không để các thế lực xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc…

Chống bệnh “thỏa mãn non”

Khẳng định vai trò của Mặt trận ngày càng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm đến tổ chức Mặt trận và các thành viên của Mặt trận. Ngày hội đại đoàn kết là dịp có ý nghĩa rất lớn để cán bộ các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết là dịp để cán bộ trung ương đến xã xuống nghe dân nói, nghe đề đạt của nhân dân để đề ra chính sách phù hợp phục vụ nhân dân, chống quan liêu xa dân từ trung ương đến địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho tỉnh Quảng Nam. Ảnh: NGƯỚC - VINH

Đánh giá cao những kết quả nổi bật trong việc tập hợp nhân nhân đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận các cấp phải tiếp tục làm cho nhân dân có một khát vọng vươn lên hơn nữa, không nên sớm thỏa mãn, tự đắc với thành quả ban đầu.

“Chúng ta có bệnh thỏa mãn non, chưa làm được bao nhiêu mà tự mãn. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải chống bệnh thỏa mãn non trong công cuộc chúng ta phục vụ nhân dân. Chính quyền không được mắc bệnh thành tích, muốn như vậy phải đi sát với người dân hơn, tìm hiểu nguyên nhân những khó khăn, đói nghèo để giải quyết cho người dân, để toàn xã hội, đại bộ phận nhân dân có cuộc sống ấm no. Đó mới thực sự là chính quyền phục vụ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Nhắc lại việc Quảng Nam là một trong 14 tỉnh có số thu ngân sách cao nhất cả nước, nộp ngân sách về trung ương, có ngành công nghiệp, du lịch phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị huyện Đông Giang nói chung, xã Ba nói riêng phấn đấu làm tốt hơn, phát triển hơn nữa, tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của tỉnh.

“Đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cuộc vận động, phát động phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả hơn nữa phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên toàn tỉnh” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 7,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 nhà đại đoàn kết và phục vụ an sinh xã hội cho nhân dân 2 huyện Đông Giang, Tây Giang; đồng thời tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh cũng trao tặng nhiều phần quà cho chính quyền và người dân xã Ba.