Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Niềm tin về một Việt Nam tất thắng trong việc kiểm soát, đẩy lùi Covid-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp. Sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam!

Kính thưa Quốc hội, các đại biểu, khách quý, đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước!

Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, quý vị đại biểu, đại diện cho cử tri cả nước, đã tín nhiệm, bầu tôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho Đảng, nhân dân và đất nước chúng ta.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra tại hội trường Diên Hồng. Như tên gọi về một sự kiện chính trị trọng đại diễn ra vào năm 1284, tinh thần Diên Hồng là biểu tượng thiêng liêng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát huy tiếng nói, quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là trong những thời khắc có tính quyết định đối với vận mệnh đất nước.

Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các vị đại biểu quốc hội khóa XV. Trong không khí nghiêm trang này, tôi xin được bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc về những cống hiến, hy sinh to lớn của các bậc tiền nhân, của lớp lớp cha ông, của các anh hùng, nghĩa sĩ, liệt sĩ và công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Kính thưa Quốc hội,

Hôm nay, dưới lá cờ đỏ sao vàng, tôi xin hứa trước Quốc hội và đồng bào, sẽ luôn tu dưỡng đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thượng tôn pháp luật và tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp; thực hiện trọn vẹn, đầy đủ mọi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay thuận lợi, Chủ tịch nước sẽ luôn gìn giữ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và truyền thống thiêng liêng của dân tộc, vì sự phát triển lớn mạnh, toàn diện và bền vững của đất nước ta.

Chủ tịch nước sẽ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức trong và ngoài nước; tiếp tục cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, quan tâm thường xuyên, sâu sát và hiệu quả đối với việc xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, luôn giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân và sẵn sàng bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước sáng 26.7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xúc động khi được sự tín nhiệm của đồng bào cử tri ở hai huyện - là cái nôi của cách mạng miền Nam, Hóc Môn (18 thôn vườn trầu) và Củ Chi (Đất thép Thành đồng), bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh.

Đây thực sự là vinh dự trong trách nhiệm. Bởi Việt Nam là một quốc gia đã trải qua lịch sử dựng nước, giữ nước hết sức oanh liệt, hào hùng, với nhiều gian khổ, hy sinh. Cùng với những địa danh khác, Củ Chi, Hóc Môn đã trở thành biểu tượng của khí chất, tinh thần Việt Nam, của lòng yêu nước nồng nàn, của khát vọng độc lập dân tộc và niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Vì vậy, mọi thành quả của chúng ta sẽ không bao giờ trọn vẹn khi những địa phương, những vùng đất giàu truyền thống cách mạng như vậy vẫn chưa phát triển tương xứng với bề dày lịch sử và với tiềm năng. Chúng ta day dứt khi trong số những gia đình nghèo, hộ nghèo trên khắp cả nước còn có những gia đình chính sách, người có công, con em, thân nhân của những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời chiến lẫn thời bình.

Là đại biểu quốc hội và trên cương vị Chủ tịch nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tôi sẽ nỗ lực cùng Quốc hội, Chính phủ và toàn hệ thống chính trị theo sát việc thực hiện tầm nhìn, đường lối, chiến lược phát triển toàn diện đất nước, với tinh thần không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là ở những địa phương nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo…

Trong bất kỳ trọng trách nào mà Đảng, Quốc hội và nhân dân đã giao phó, Chủ tịch nước sẽ luôn gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, tích cực lắng nghe, phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn, kiên định “Ý Đảng - lòng Dân”, coi đó là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước chúng ta vững bước tiến về phía trước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kính thưa Quốc hội,

Kể từ khi đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới đến nay, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là giai đoạn 5 năm có nhiều thử thách rất khắc nghiệt từ thảm họa môi trường Formosa, hạn mặn thế kỷ Tây Nam Bộ, thiên tai, bão lũ dồn dập cho đến các căng thẳng thương mại, địa chính trị khu vực và quốc tế; đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu.

Năm năm qua chính là khoảng thời gian hệ thống chính trị của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã được tôi luyện, trưởng thành thêm về bản lĩnh và lòng quyết tâm, luôn không ngừng nuôi dưỡng tầm nhìn, khát vọng mãnh liệt về một Việt Nam phát triển, hùng cường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Năm năm qua, dù khó khăn hay thuận lợi, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm đến công nhân, nông dân, nông nghiệp, nông thôn, người nghèo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, và những người yếu thế trong xã hội.

Kế thừa thành quả từ những nhiệm kỳ trước, giai đoạn 2016 - 2021, chúng ta đã dành nhiều nguồn lực và chủ động xúc tiến đầu tư chiến lược (cả trong và ngoài nước) vào các ngành, các lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, trong đó có nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa và các địa phương nghèo, địa phương ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Trong mọi hoạch định chính sách và chỉ đạo điều hành, chúng ta đã luôn chú trọng tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững hài hòa trên cả 3 khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường.

Trong một nhiệm kỳ, mặc dù còn những hạn chế, bất cập nhưng chúng ta đã tạo ra hơn 1.200 tỷ USD GDP cùng với hơn 8 triệu việc làm (chưa bao gồm rất nhiều việc làm ở khu vực kinh tế phi chính thức); bảo đảm sinh kế, cơm ăn, áo mặc, y tế, giáo dục, phúc lợi cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo trên khắp cả nước, đã luôn là ưu tiên, trăn trở hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cơn đại dịch Covid-19, với những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và nền kinh tế thế giới, xét trên nhiều phương diện, là nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, trong gian khó, niềm tin của nhân dân, bạn bè quốc tế vào quyết tâm chính trị của chúng ta, vào bản chất chế độ ta lại một lần nữa tỏa sáng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (phải) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, với khả năng lây lan mạnh của biến thể Delta, tôi xin bày tỏ niềm tin vào sức mạnh Diên Hồng của dân tộc ta, tinh thần đoàn kết vô địch của nhân dân ta; niềm tin vào quyết tâm của Chính phủ, của tất cả chúng ta về một Việt Nam tất thắng trong việc kiểm soát, đẩy lùi đại dịch Covid-19; để Việt Nam tiếp tục làm nên những mốc son phát triển mới. (Như Bác đã dạy: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công).

Nhân đây, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ y tế, lực lượng vũ trang, các ngành các cấp từ trung ương đến các địa phương, cơ sở trên cả nước, đã ngày đêm tận tụy, hy sinh cho công tác phòng chống dịch, vì an toàn sức khỏe nhân dân, cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, nhiệt thành của bạn bè quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài cả về vật chất lẫn tinh thần cho Việt Nam.

Và đặc biệt, tôi xin bày tỏ niềm tự hào sâu sắc vì sự nhân ái, bền bỉ và kiên cường trong gian nan, thử thách của đồng bào ta dù khó khăn vất vả nhưng vẫn lạc quan để đoàn kết vượt khó chiến thắng dịch bệnh. Truyền thống con rồng cháu tiên, đạo lý “bầu ơi thương lấy bí cùng”, ý chí vươn lên trong nghịch cảnh đã luôn là những phẩm chất vĩ đại, làm nên mọi thắng lợi, đem về nhiều vinh quang cho dân tộc Việt Nam.

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!