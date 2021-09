Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc: Hợp tác để sớm chiến thắng Covid-19

(QNO) - Trong các vấn đề hiện nay của thế giới, Chủ tịch nước cho rằng vấn đề cấp bách là cần kiểm soát đại dịch Covid-19 thông qua hợp tác quốc tế, nhất là ưu tiên cung cấp vắc xin cho những nước có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 76. Ảnh: VOV

Chiều 22.9, theo giờ New York, Mỹ (tức rạng sáng 23.9 giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 76 với chủ đề: “Cùng vững tin và tự cường - Hướng tới phục hồi sau Covid-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hiệp quốc”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng.

Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng khóa 76 là sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu, thu hút sự quan tâm, tham dự trực tiếp của lãnh đạo cấp cao của hơn 100 nước trên thế.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra nhiều ý kiến đánh giá cùng các đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương với Liên hiệp quốc là trung tâm và lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng, để cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu phức tạp như chiến tranh, xung đột, tranh chấp tài nguyên, biến đổi khí hậu và đặc biệt là đại dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh và phát triển trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến vai trò của hợp tác đa phương mà Liên hợp quốc là trung tâm và đề xuất một số nhóm giải pháp quan trọng để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Chủ tịch nước cho rằng nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay là kiểm soát đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu. Thế giới chưa thể an toàn khi còn có bất cứ người dân hay quốc gia nào chưa an toàn trước đại dịch. Để sớm đẩy lùi Covid-19, cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, nhất là ưu tiên cung cấp vắc xin cho người dân những nước có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, tạo điều kiện để các nước đang phát triển hợp tác sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng vắc xin.

Bên cạnh đó, để vượt qua được đại dịch và phục hồi kinh tế thì nhân tố quan trọng hàng đầu là sự nỗ lực trên tinh thần tự cường của mỗi quốc gia. Nhưng điều đó không có nghĩa là giới hạn trong khuôn khổ các nỗ lực, chính sách, biện pháp cho riêng từng quốc gia. Tự cường trong phục hồi kinh tế chỉ có thể mạnh mẽ và bền vững khi dựa trên sự hợp tác và liên kết của tất cả quốc gia trong một thế giới toàn cầu khi các thách thức an ninh phi truyền thống vượt khỏi biên giới mọi quốc gia, trở thành vấn đề không của riêng ai.

“Chúng tôi đánh giá cao và mong mỏi hệ thống phát triển Liên hiệp quốc tiếp tục đồng hành, hợp tác với các quốc gia thành viên trong nỗ lực này, đáp ứng hài hòa các quan tâm, lợi ích phát triển của tất cả quốc gia” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng đề cập xu hướng các nước cần biến các thách thức thành những cơ hội cho phát triển. Đó là cơ hội để chuyển đổi số, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và sức tự cường của nền kinh tế. Đó cũng là cơ hội để chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển bền vững và cũng là cơ hội để tiếp tục thuận lợi hóa đầu tư, thương mại, hợp tác lưu chuyển hàng hóa, con người, duy trì các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước áp lực của biến đổi khí hậu toàn cầu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hơn lúc nào hết nhiệm vụ hợp tác để giảm thiểu và xử lý các tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu đang đặt ra vô cùng cấp bách. Tình hình đó đòi hỏi phải khẩn trương hành động bảo vệ hành tinh xanh, thực hiện cam kết để nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C. Hướng tới Hội nghị COP-26, các nước cần gia tăng nỗ lực cắt giảm phát thải, với vai trò đi đầu của các nước phát triển. Đồng thời các nước phát triển cần đề cao trách nhiệm hỗ trợ cho các nước nghèo, nước đang phát triển về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực để giảm phát thải, thích ứng, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, hướng tới chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Đó là cơ hội cho sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên xanh.

Việt Nam luôn nêu cao tinh thần “Đối tác vì nền hòa bình bền vững”

Chủ tịch nước cũng nêu yêu cầu tiên quyết là phải bảo đảm được môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở mỗi quốc gia, khu vực và thế giới mới có thể phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch. Cho biết Việt Nam đã phải trải qua hàng thập kỷ hy sinh chiến đấu chống xâm lược để giành độc lập, thống nhất dân tộc, vượt qua bao vây, cấm vận và đã phát huy nội lực, đề cao tự cường, tự tin nỗ lực hòa mình trong dòng chảy thời đại để có tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, Chủ tịch nước kêu gọi ngừng bắn toàn cầu, chấm dứt tất cả hành động bạo lực, bảo vệ thường dân, tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo tại các vùng xung đột.

Trong các vấn đề hiện nay của thế giới, Chủ tịch nước cho rằng vấn đề cấp bách nhất là cần kiểm soát đại dịch Covid-19 thông qua hợp tác quốc tế. Ảnh: VOV

“Hơn lúc nào hết, mọi chủ thể của quan hệ quốc tế, với vai trò trung tâm của Liên hiệp quốc cần thể hiện thiện chí, đóng góp trách nhiệm, tránh gây căng thẳng, đối đầu, cùng nhau nỗ lực tái định hình các mối quan hệ quốc tế và bồi đắp lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ quốc gia, giải quyết hòa bình tranh chấp. Một lần nữa, từ diễn đàn trọng thể này, chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Cuba, kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về tình hình khu vực, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đang nỗ lực tăng cường vai trò trung tâm của hiệp hội trong duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương; chia sẻ tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông; yêu cầu các bên liên quan kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt trên cơ sở Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và hướng đến hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh đến những nỗ lực của Việt Nam với vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, đồng thời trân trọng cảm ơn các nước đã tin tưởng trao cho Việt Nam trọng trách là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Trong hai năm qua, Việt Nam luôn nêu cao tinh thần “Đối tác vì nền hòa bình bền vững”, đề cao đối thoại, hợp tác, chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết các xung đột. Việt Nam đã thúc đẩy các nội dung mới và thiết thực, đáp ứng quan tâm chung về đề cao Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, tăng cường hợp tác với tổ chức khu vực, ngăn ngừa xung đột, giải quyết hậu quả bom mìn, bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột vũ trang...

Quốc kỳ của Việt Nam đang tung bay tại các Phái bộ gìn giữ hoà bình ở Nam Sudan, Cộng hoà Trung Phi và sắp tới sẽ hiện diện tại nhiều Phái bộ Liên hiệp quốc ở các quốc gia khác. Với nguyện vọng tiếp tục đóng góp cho công việc chung, Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025 và các cơ chế quan trọng khác của Liên hiệp quốc, và mong muốn nhận được sự ủng hộ của các nước.

“Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, song Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ cùng người dân trên toàn thế giới chung nhịp đập sẻ chia, yêu thương, hợp tác để cùng nhau sớm chiến thắng đại dịch, xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển phồn vinh, người dân hạnh phúc. Đó sẽ là chiến thắng vĩ đại của tất cả chúng ta” - Chủ tịch nước khẳng định.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết khát vọng của dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước hùng cường vào năm 2045, với Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân, khơi dậy lòng yêu nước mãnh liệt, ý chí quật cường, khối đại đoàn kết và phát huy năng lực đổi mới sáng tạo của toàn dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên tích cực, đóng góp trách nhiệm vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao vai trò của các tổ chức Liên hiệp quốc và các cơ chế đa phương, nhất là COVAX trong thúc đẩy tiếp cận công bằng vắc xin và thuốc điều trị Covid-19. Dự kiến, sáng 23.9 theo giờ New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về khí hậu và an ninh.