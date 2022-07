Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Quảng Nam phải là hình mẫu cho cả nước về phục hồi du lịch"

(QNO) - Nhân chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, sáng nay 27.7, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đồng chí Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: T.C

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đồng chí Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội.

Tỉnh Quảng Nam có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các lãnh đạo sở, ban ngành.

Nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Phan Việt Cường cho biết, năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam đạt 5,04%, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 102.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 23.773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán, trong đó, thu nội địa là 19.563 tỷ đồng, đạt 122% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu là 4.124 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán; điều tiết về ngân sách Trung ương trên 2.126 tỷ đồng.

An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định; đời sống nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện.

Đồng chí Phan Việt Cường báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã kiên cường vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, thực hiện tốt chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và triển khai nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.



Tình hình kinh tế - xã hội có những tín hiệu hết sức khả quan: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 12,8% so với cùng kỳ năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 22%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,4%; tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 2.390 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Du lịch có những bước khởi sắc trở lại. Ảnh: T.C

Hoạt động du lịch dần phục hồi và khởi sắc trở lại khi Quảng Nam đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”. Khách du lịch đến Quảng Nam tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế tăng gấp 6 lần.

Dự báo khả năng thu ngân sách nhà nước đảm bảo hoàn thành dự toán năm và có khả năng vượt kế hoạch đề ra.

Nhấn mạnh Quảng Nam là tỉnh có số lượng đối tượng chính sách chiếm trên 23% dân số, đồng chí Phan Việt Cường cho hay, thời gian qua, cùng với nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn xác định công tác thương binh, liệt sĩ, người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và đã chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xin chủ trương sáp nhập, mở rộng đô thị Tam Kỳ

Tại buổi làm việc, Quảng Nam đề nghị Quốc hội quan tâm, ủng hộ về cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để tỉnh phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được Thủ tướng thống nhất chủ trương: Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang; Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng.

Quảng Nam kiến nghị Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với tỉnh thực hiện các xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được Thủ tướng thống nhất chủ trương.

Nhiều tuyến quốc lộ được đề nghị bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp, bao gồm tuyến quốc lộ 14B, 14G, 14D, 14H, 40B, 24C…

Liên quan đến phát triển đô thị Tam Kỳ thành đô thị loại I, tỉnh đề nghị Trung ương cho chủ trương thực hiện sáp nhập một số đơn vị cấp huyện liên vùng với thành phố Tam Kỳ để xây dựng đô thị Tam Kỳ đảm bảo tiêu chí theo quy định.

Tỉnh cũng đề nghị Trung ương cho chủ trương sáp nhập một số đơn vị cấp huyện liên vùng với thành phố Tam Kỳ để xây dựng đô thị Tam Kỳ đảm bảo tiêu chí đô thị loại I. Ảnh: T.C

Một số kiến nghị liên quan đến việc giao dự toán thu, tỷ lệ điều tiết ngân sách; cơ chế xét tuyển hoặc thi tuyển riêng dành cho cán bộ là người dân tộc thiểu số, hỗ trợ cho cán bộ làm việc tại khu vực miền núi; hỗ trợ 50% kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã và trụ sở làm việc của ban chỉ huy quân sự cấp xã; cho chủ trương xây dựng Đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Nam cũng đã được đề cập tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã nêu những bất cập liên quan đến giải ngân đầu tư công, cơ chế liên kết vùng, vướng mắc trong việc đầu tư các hạ tầng tạo động lực như sân bay, cảng biển Chu Lai, tuyến quốc lộ 14D khơi thông hành lang kinh tế Đông - Tây… Những vướng mắc này cần có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp để kịp thời gỡ khó cho tỉnh.

Cần bứt phá tương xứng tiềm năng

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sự chu đáo, trang trọng của các cấp, các ngành của tỉnh trong công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động trong kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, đánh giá cao những dấu ấn của tỉnh trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm, nhất là tỷ lệ tăng trưởng, những điểm ấn tượng trong phục hồi du lịch, công nghiệp, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh Quảng Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để đột phá, tuy nhiên dịch bệnh, thiên tai tác động không nhỏ đến quá trình phát triển, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành. Đồng chí Vương Đình Huệ nhận định quy mô kinh tế địa phương vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, GRDP bình quân đầu người còn thấp, đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển hải đảo còn khó khăn, năng lực mới cho tăng trưởng còn một số hạn chế, kết cấu hạ tầng, giao thông chưa được đầu tư khai thác hiệu quả, nhất là trục Đông - Tây.

[VIDEO] - Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh cần nỗ lực bứt phá để tương xứng với tiềm năng của tỉnh, tiếp tục rà soát chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết đại hội Đảng bộ, Trung ương để quyết liệt thực hiện, rà soát điều chỉnh bổ sung kịp thời, xây dựng kịch bản, phương án tổng thể, chi tiết để phát triển bền vững, thích ứng an toàn với đại dịch ở từng lĩnh vực,

Đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn Quảng Nam là hình mẫu phát triển du lịch, phục hồi du lịch sau đại dịch cho cả nước. Doanh nghiệp, sản phẩm du lịch của Quảng Nam phải có bứt phá.

Đối với các kiến nghị của Quảng Nam, đồng chí Vương Đình Huệ giao các thành viên của đoàn công tác ghi nhận, sớm có ý kiến đến các bộ, ngành, Quốc hội để có hướng phối hợp giải quyết trong thời gian đến.

[VIDEO] - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sáng nay 27.7: