Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Năm 2022, Quảng Nam tập trung hỗ trợ sản xuất nhóm ngành công nghiệp, vực dậy du lịch

(QNO) - Sáng nay 3.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: X.P

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, năm 2021 tăng trưởng kinh tế của tỉnh có dấu hiệu hồi phục. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt gần 60.500 tỷ đồng, tăng 5,04% so với cùng kỳ. Quy mô nền kinh tế hơn 102.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp 13,8%, công nghiệp và xây dựng 34,8%, thương mại dịch vụ gần 40%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 18,5%.

Thu ngân sách đảm bảo tiến độ và vượt dự toán. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21.154 tỷ đồng, đạt 109,3% dự toán; trong đó thu nội địa 17.154 tỷ đồng, thu xuất khẩu 3.635 tỷ đồng.

Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí dự họp. Ảnh: X.P

“Năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn, thách thức song kết quả đạt được cho thấy nỗ lực rất lớn của tỉnh. Tất cả 17 chỉ tiêu HĐND tỉnh giao cơ bản đều đạt và xấp xỉ đạt, chỉ có chỉ tiêu nhóm bảo hiểm chưa hoàn thành”, người đứng đầu chính quyền tỉnh nói.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, quan ngại nhất là tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; thiên tại, biến đổi khí hậu luôn đe dọa. Nhưng với quyết tâm của tỉnh, năm 2022 sẽ linh hoạt trong công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng an toàn, hiệu quả, theo tình hình thực tế của địa phương, nhất là xí nghiệp nhà máy, trường học, nơi đông người.

Phóng viên Việt Hùng (Báo Tuổi Trẻ) đặt câu hỏi. Ảnh: X.P

Tập trung phục hồi và phát triển kinh tế trên các lĩnh vực. Trong đó, tiếp tục chính sách hỗ trợ sản xuất cho nhóm ngành công nghiệp, các doanh nghiệp ngành ô tô, công nghiệp phụ trợ; rà soát, bổ sung chính sách chương trình phát triển, kinh doanh nhà ở, khu đô thị.

Thời gian qua, du lịch Quảng Nam chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, năm tới, chính quyền tỉnh quan tâm phục hồi du lịch, đặc biệt sự kiện Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia với chuỗi hoạt động trải rộng trên địa bàn tỉnh theo hướng du lịch xanh, thích ứng an toàn phòng chống dịch.

Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Nguyễn Quang Thử trả lời câu hỏi của phóng viên về đấu thầu. Ảnh: X.P

Về sản xuất nông nghiệp, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, hình thành vùng quy mô tập trung, phát triển chuỗi giá trị nhằm thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Nam, năm 2022 sẽ tập trung thực hiện tốt quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch vùng đông để khớp nối, làm căn cứ đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất. Bên cạnh, gắn chặt với thu hút đầu tư dựa trên quy hoạch mới; đầu tư hạ tầng then chốt, gồm các trục giao thông chiến lược, cảng biển, sân bay Chu Lai.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa trả lời câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: X.P

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cũng trả lời một số câu hỏi của các phóng viên về việc xử lý của tỉnh liên quan đến các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, tình trạng xói lở bờ biển Hội An, phá rừng ở Bắc Trà My và Phước Sơn, những khuất tất trong công tác đấu thầu, quy hoạch đầu tư phát triển vùng đông…

Bày tỏ cám ơn đến các cơ quan báo chí trong thời gian qua, bên cạnh phản ánh những mặt đạt được, còn chỉ ra các mặt chưa tích cực giúp địa phương kịp thời khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn các anh chị em phóng viên, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh. Các cơ quan của tỉnh cũng sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí.

Giải trình thêm một số nội dung của phóng viên đặt ra tại cuộc họp, người đứng đầu chính quyền tỉnh khẳng định, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt và chấn chỉnh công tác đấu thầu, chuyển cho công an điều tra xử lý; chỉ đạo tổng rà soát tất cả các dự án liên quan đến Bách Đạt An.