Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp công dân định kỳ tháng 3.2022

(QNO) - Sáng nay 22.3, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3.2022 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3.2022. Ảnh: A.N

Từ điểm cầu Điện Bàn, các công dân mua đất tại dự án Khu đô thị Mỹ Gia (thị xã Điện Bàn) do Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) làm chủ đầu tư - kiến nghị về những vướng mắc, tồn đọng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Đại diện các hộ dân cho biết, mặc dù tình trạng này kéo dài gần 5 năm, nhưng đơn vị đầu tư dự án vẫn chưa giải quyết dứt điểm dẫn đến tình trạng chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân xây nhà an cư. Do vậy, họ mong muốn các cấp chính quyền quan tâm và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ người dân trong việc bàn giao đất làm nhà.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban ngành ở điểm cầu tỉnh nghe công dân trình bày kiến nghị tại buổi tiếp công dân hình thức trực tuyến. Ảnh: A.N

Trả lời kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, đối với dự án Khu đô thị Mỹ Gia, UBND tỉnh đã và đang giao cho Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra, rà soát, phân nhóm, dự kiến sẽ hoàn thành trong cuối tuần này. Tiếp sau đó, Thanh tra tỉnh sẽ báo cáo cụ thể toàn bộ các nội dung liên quan đến vụ việc. Nếu xét thấy đầy đủ các điều kiện triển khai, UBND tỉnh sẽ giao thị xã Điện Bàn chủ trì phối hợp cùng với nhà đầu tư triển khai thực hiện, đảm bảo theo các trình tự quy định của pháp luật.

Đối với UBND tỉnh, sau buổi tiếp công dân này, sẽ đốc thúc các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, giải quyết những tồn đọng còn một cách sớm nhất có thể. Đồng thời đề nghị người dân cần phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết tháo gỡ các nội dung vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, không nên vì nôn nóng mà hành xử thiếu chuẩn mực, dẫn đến vi phạm pháp luật.

[CLIP] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp công dân:

Your browser does not support the video tag.

Tại điểm cầu Hội An, công dân Huỳnh Kim Bia (trú tại khối phố Tân Lập, phường Tân An) trình bày nội dung đề nghị giải quyết thanh toán chi phí sửa chữa công trình nhà làm việc và hội trường Thành ủy Hội An mà ông trực tiếp thực hiện.

Sau khi lắng nghe kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, theo đúng theo quy định của pháp luật, Nhà nước chỉ thanh toán kinh phí xây dựng cho chủ đầu tư của công trình theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đơn vị chủ đầu tư có liên quan đến đến vụ việc đang được Công an tỉnh thụ lý điều tra các sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Công dân Đỗ Văn Thắng (trú xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) trình bày kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3. Ảnh: A.N

Bày tỏ đồng cảm và chia sẻ với công dân, đồng chí Lê Trí Thanh cho biết, với trách nhiệm của mình, ông sẽ đôn đốc cơ quan công an sớm giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người dân. Đồng thời đề nghị lãnh đạo TP.Hội An cần tiếp tục quan tâm, động viên và xem xét, làm việc cùng cơ quan quan công an để cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin phục vụ quá trình điều tra nhằm sớm kết thúc vụ án, giải quyết dứt điểm tồn đọng.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng tiếp công dân Đỗ Văn Thắng (trú xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) liên quan đến hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có biến động tăng hơn 280m2 so với hồ sơ lưu gốc). Sau khi nghe đại diện các sở, ban ngành có liên quan giải thích, ông Thắng đồng ý đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới theo đúng diện tích mà gia đình ông sử dụng trước đây.

Đại diện các hộ dân trình bày kiến nghị liên quan đến việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các nhóm dự án đất ở tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: A.N

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng tiếp một số công dân thị xã Điện Bàn phản ánh kiến nghị liên quan đến tình trạng chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án nhà ở tại địa phương.