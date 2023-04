Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023

Ngày 25/4, tại trụ sở Ban tiếp dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp các hộ mua đất nền của chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An. Ảnh: N.Đ

Tại buổi tiếp, ông Hoàng Ngọc Triển trú thôn Hà Bình (xã Bình Minh, Thăng Bình) phản ánh UBND huyện Thăng Bình chậm thi hành Bản án phúc thẩm số 88/2022/HC-PT ngày 6/4/2022 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng về việc: “Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực đất đai”.

Qua nghiên cứu hồ sơ và ý kiến của đại diện lãnh đạo Sở TN-MT, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, đến nay, UBND huyện Thăng Bình đã thi hành một phần bản án nêu trên.

Theo đó, đã ban hành Quyết định số 2675 ngày 14/11/2022 về việc hủy bỏ các quyết định mà Bản án số 88/2022/HC-PT đã tuyên hủy. Việc thực hiện các bước tiếp theo để bồi thường quyền lợi cho ông Triển đang gặp vướng mắc; cụ thể là nội dung tuyên của bản án cần phải được làm rõ thêm. Do đó, UBND huyện Thăng Bình đang thực hiện thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm.

Nêu rõ quan điểm bản án đã có hiệu lực pháp luật thì phải thi hành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết sau buổi tiếp dân sẽ có thông báo kết luận giao các cơ quan chức năng của tỉnh cùng với UBND huyện Thăng Bình hoàn chỉnh lại các hồ sơ để thực hiện đối với phần nội dung bồi thường cho ông Triển thỏa đáng, theo đúng quy định...

Tiếp, nghe ông Nguyễn Trung (khối phố Mỹ Thịnh, phường Cẩm An, TP.Hội An) phản ánh nguyện vọng của gia đình là chuyển toàn bộ diện tích 256m2 đất ở và vườn cho mẹ ông - bà Hồ Thị Điệp không thực hiện được vì vướng dự án vệt cây xanh đường ĐT603A - đường Lạc Long Quân “treo” hơn 5 năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận: Giao cho UBND TP.Hội An rà soát lại việc giải phóng mặt bằng ở vệt cây xanh này. Trong trường hợp, tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng thì phải hoàn thành chỉnh lại các thủ tục để sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong trường hợp không thực hiện giải phóng mặt bằng ở khu vực này nữa thì có thông báo hủy để các hộ gia đình được thực hiện các quyền của mình.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp, chỉ đạo giải quyết đối với trường hợp phản ánh của hộ bà Trần Thị Tới (phường Vĩnh Điện, Điện Bàn) liên quan đến việc chưa thực hiện được thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất từ 3 năm nay.

Tiếp, trao đổi với nhiều lượt người mua đất nền thuộc 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng và Hera Comlex Riverside tại Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) của chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói, sau kỳ nghỉ lễ, UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi họp để nghe các ngành báo cáo tất cả nội dung liên quan. Nếu gia hạn tiến độ thì như thế nào, còn không gia hạn sẽ ra sao.

“Công an tỉnh chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ báo cáo cho tôi, cho Thường trực Tỉnh ủy để nghe và có định hướng chỉ đạo giải quyết. Cần thiết khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo. Việc giải quyết ở đây không có phải là bao che, chúng ta giải quyết trước mắt cho mọi việc suôn sẻ. Còn không được nữa thì phải dùng các biện pháp mạnh, như tôi vừa nói ở trên” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.