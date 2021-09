Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp dân định kỳ tháng 9: Giải quyết nhiều vụ việc bức xúc

Ngày 22.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9.2021 của UBND tỉnh bằng hình thức trực tuyến và gặp mặt trực tiếp tại Ban Tiếp dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp, nghe ông Trần Đức Dũng (thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) phản ánh liên quan đến việc làm hồ sơ xem xét, đề nghị công nhận liệt sĩ con trai - kiểm lâm Trần Văn Quý bị chết đuối trong lúc làm nhiệm vụ trục vớt gỗ do lâm tặc cất giấu, vận chuyển dưới lòng sông Vu Gia vào tháng 5.2011 tại khu vực Mò O (xã Đại Sơn, Đại Lộc).

Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa chia sẻ với mất mát của gia đình ông Dũng và cho biết, Sở LĐ-TB&XH đã được giao nhiệm vụ thành lập đoàn kiểm tra hiện trường thực tế và xem xét xác định cụ thể trường hợp cái chết của con ông; nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không thể tập trung đông người.

Đồng thời yêu cầu Sở LĐ-TB&XH khẩn trương tổ chức đoàn đi thực địa, mời đầy đủ các thành phần có liên quan đến việc giải quyết trường hợp của gia đình ông Dũng; giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm trưởng đoàn. Hoàn thành việc đi thực địa trước ngày 30.9.2021 để báo cáo lại UBND tỉnh trước khi thông báo cho các cấp có thẩm quyền để làm hồ sơ giải quyết.

Tiếp, nghe hộ ông Lê Hùng Cường (khối phố Xuân Nam, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) kiến nghị nội dung liên quan đến việc xác định diện tích thu hồi đất không đúng theo diện tích được UBND tỉnh quyết định cấp cho hộ ông tại Quyết định số 1125 ngày 29.6.1998; cùng với nghiên cứu hồ sơ liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhận định, thời điểm năm 2007, cơ sở dữ liệu địa chính thể hiện rõ diện tích đất ở của gia đình ông Cường là 92,2m2, bị thiếu so với con số được cấp và gia đình đã thống nhất với diện tích này.

Theo đó, đề nghị UBND TP.Tam Kỳ xác lập kiểm tra hồ sơ và xác nhận lại diện tích đúng với số đo cơ sở dữ liệu này, hướng dẫn hộ ông Cường làm thủ tục đề nghị giải tỏa trắng - bởi trừ 11m2 đất bị thu hồi làm công trình hiện nay, phần còn lại 81,2m2 cũng đã nằm trong quy hoạch đường, sau này khỏi phải thu hồi, bố trí tái định cư theo quy định để hộ ông sớm ổn định cuộc sống.

Kết nối trực tuyến với điểm cầu Ban Tiếp dân TP.Hội An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp, nghe ông Nguyễn Lê Văn Thanh được bà Đặng Thị Hường (trú số 132/3, đường Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong) phản ánh nội dung liên quan đến việc tranh chấp đất đai với hộ ông Võ Luôi (thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, vụ việc tranh chấp đã được TAND cấp cao tại Đà Nẵng giải quyết và bản án đã có hiệu lực pháp luật, UBND TP.Hội An phải thi hành án. Để giải quyết đối với trường hợp này, UBND TP.Hội An phải thực hiện xác lập hồ sơ để cấp lại sổ đỏ cho bà Hường, trong đó, ghi rõ nội dung cấp lại thay cho sổ đỏ có số hiệu E0254351 được UBND thị xã Hội An cấp ngày 19.10.1994 đã bị thất lạc.

Về việc xây nhà của ông Võ Luôi trên phần diện tích đất đã được cấp cho bà Hường như phản ánh, bản án không nói đến tài sản có trên đất, vậy nên hai bên sẽ giải quyết bằng quan hệ dân sự, nếu không đạt được sự thống nhất về giải quyết tài sản trên đất thì có thể yêu cầu chính quyền can thiệp, hoặc khởi kiện ra tòa xử lý về việc tranh chấp dân sự…