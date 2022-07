Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ, người có công tại Khu di tích An ninh khu V

(QNO) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, tối 23.7, tại Khu di tích An ninh khu V, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Cục Chính trị và Công tác Đảng - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Giữ trọn lời thề”, nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự chương trình. Ảnh: V.A

Tham dự chương trình có Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Bắc Trà My.

Đại biểu lãnh đạo bộ ngành và tỉnh Quảng Nam tham dự chương trình. Ảnh: V.A

Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thề” với các tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh, là cầu nối đưa các thế hệ hôm nay trở về với lịch sử hào hùng và bi tráng qua những câu chuyện cảm động về sự hy sinh, lòng can đảm, ý chí chiến đấu, tình quân dân cá nước…

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 1962, tại Nước Oa, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Ban An Ninh khu V ra đời. Đây cũng là nơi đóng chân của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy gian khổ, gần 14.700 cán bộ, chiến sĩ công an anh dũng hy sinh. Trong đó, lực lượng An ninh khu 5 đã có 3.870 đồng chí ngã xuống vì độc lập, tự do, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: V.A

Vượt qua khó khăn gian khổ, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an của An ninh khu V đã chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công hiển hách, đóng góp vào công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.



Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình. Ảnh: V.A

Để ghi nhớ những đóng góp hi sinh to lớn, từ năm 2017 đến nay, Bộ Công an đã lập hồ sơ, đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 40 liệt sĩ; quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh cho 182 đồng chí; chứng nhận bệnh binh cho 12 đồng chí; hỗ trợ, tạo việc làm cho 15 trường hợp là vợ, con liệt sĩ, con thương binh nặng; nhận phụng dưỡng suốt đời 320 Mẹ Việt Nam anh hùng…

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an trao quà cho gia đình chính sách. Ảnh: V.A

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

[VIDEO] - Chương trình nghệ thuật "Giữ trọn lời thề"