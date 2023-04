Cử tri Bắc Trà My kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đời sống dân sinh

(QNO) - Chiều nay 26/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam gồm các đại biểu Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước thông tin đến cử tri các nội dung liên quan tại buổi tiếp xúc. Ảnh: D.L

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội cả nước cũng như của Quảng Nam trong 3 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, GDP quý I của Việt Nam tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Đối với Quảng Nam, GRDP quý I giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022; quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) đạt 24,6 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 6.487 tỷ đồng, đạt 24% dự toán và giảm 28% so với cùng kỳ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My. Ảnh: D.L

Đại biểu Dương Văn Phước cũng thông tin đến cử tri nội dung dự kiến tại chương trình Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội như xem xét thông qua 8 dự án luật và 2 nghị quyết. Thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bắc Trà My kiến nghị việc sửa đổi Luật Đất đai cần quan tâm đến tháo gỡ khó khăn trong việc cấp đất cho nhân dân; quan tâm tháo gỡ khó khăn của người dân trong vùng quy hoạch nhưng dự án treo nên không thể sản xuất; mạnh tay ngăn chặn, xử lý tội phạm công nghệ cao.

Cử tri nêu kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: D.L

Theo cử tri, y tế thôn bản không có phụ cấp chế độ nên đã xảy ra tình trạng nghỉ việc, gây tâm tư cho những người đã có sự cống hiến đối với ngành. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ có giải pháp quyết liệt điều hành giá cả, lương chưa tăng nhưng giá cả tăng nhanh chóng khiến đời sống nhân dân khó khăn...

Nội dung thuộc thẩm quyền trả lời của huyện, tỉnh đã được trả lời đến cử tri. Các vấn đề liên quan đến các cấp ngành trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo đến Quốc hội cũng như các bộ, ngành trung ương.