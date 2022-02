"Dân vận khéo" trên lĩnh vực đất đai, xây dựng

Nỗ lực vận động nhân dân tháo dỡ các công trình vi phạm, lấn chiếm đất đai của Ban Dân vận Đảng ủy phường Cẩm An (TP.Hội An) thời gian qua đã được Thành ủy Hội An công nhận là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu.

Lãnh đạo phường Cẩm An trồng cây xanh tại khu dân cư mới. Ảnh: Đ.H

Những năm gần đây, phường Cẩm An là địa bàn khá nóng của thành phố trên lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng… Tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại các dự án làng chài, tái định cư xảy ra liên tục. Xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, cần tập trung cao độ, Đảng ủy phường đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị phối hợp vào cuộc đồng bộ và thường xuyên.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; “đối tượng nào, phương pháp ấy”, Đảng ủy phường chỉ đạo khối Dân vận và Mặt trận chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên, người cao tuổi, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo. Qua đó góp phần tuyên truyền, vận động phù hợp theo từng đối tượng vi phạm để tự giác tháo dỡ công trình, vật dụng lấn chiếm đất của Nhà nước…

Phó Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An - Lê Thị Tài cho biết: “Mặt trận, các đoàn thể phường và cấp ủy các khối phố thường xuyên quan tâm và chú trọng công tác quản lý đất đai, hoạt động xây dựng trên địa bàn phường, nhất là việc phát hiện kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất xây dựng công trình; đề nghị UBND phường xử lý nghiêm minh theo quy định. Khi phát hiện vi phạm là huy động ngay lực lượng lập biên bản và tháo dỡ ngay hiện trường”.

Với quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ phường đến khối phố, Đảng ủy phường Cẩm An đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường. Tình trạng lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép đã giảm rõ rệt so với trước đây, những tồn đọng kéo dài từng bước được khắc phục.

Tính từ tháng 7.2020 đến nay, phường Cẩm An đã xử lý, tháo dỡ khắc phục 34/39 trường hợp vi phạm theo kết luận của Thanh tra thành phố; tiến hành tháo dỡ giải tỏa 14 trường hợp ở tạm để thực hiện quy hoạch vệt cây xanh thuộc phân khu 4 dự án làng chài tồn đọng nhiều năm nay.

Chính quyền và lực lượng chức năng phường đã xử lý tháo dỡ hơn 40 trường hợp lấn chiếm đất để che chắn, đặt để các dụng cụ, vật dụng phục vụ sinh hoạt của người dân đã nhiều năm tại khu vực ven sông Đế Võng thuộc khối Thịnh Mỹ.

Hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng tại địa phương nhờ vậy đã được nâng cao. Những nỗ lực, sáng tạo của Khối Dân vận Đảng ủy phường Cẩm An trong công tác vận động nhân dân tháo dỡ công trình vi phạm lấn chiếm đất đai đã trở thành mô hình “Dân vận khéo” của thành phố, được Thành ủy chỉ đạo tiếp tục phát huy và nhân rộng trong thời gian tới.