Đề nghị bãi bỏ cơ chế hỗ trợ hội đồng thẩm định phương án bồi thường, thẩm định giá đất

(QNO) - Sáng nay 21/3, tại Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh (khóa X), UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ ban chỉ đạo, hội đồng thẩm định, tổ giúp việc hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hội đồng thẩm định, tổ giúp việc hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 14).

Sáng nay 21/3, HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình và các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan. Ảnh: N.Đ

Đề xuất này của UBND tỉnh nhằm thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 kèm theo Công văn số 819/KTNN-TH ngày 28/12/2022.

UBND tỉnh cho biết đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát tình hình thực hiện theo Nghị quyết 14. Tuy nhiên, chỉ có 8 địa phương (Tam Kỳ, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Trà My) và Sở TN-MT đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 14 từ tháng 3/2021 đến nay.

Trong đó, có 5/8 địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 14 đối với hỗ trợ ban chỉ đạo, hội đồng thẩm định, tổ giúp việc hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (do hội đồng thẩm định, tổ giúp việc hội đồng thẩm định giá đất chỉ thành lập trên tỉnh).

Có 3 địa phương không triển khai thực hiện (Nam Trà My, Phú Ninh và Phước Sơn) do địa phương không thành lập ban chỉ đạo, hội đồng thẩm định, tổ giúp việc hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Nam Trà My), hoặc do không thành lập hội đồng thẩm định, tổ giúp việc hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Phú Ninh).

Các địa phương đánh giá các quy định tại Nghị quyết 14 là chưa phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, đối với địa phương có nhiều dự án bồi thường như Núi Thành, Tam Kỳ, Duy Xuyên công việc nhiều nhưng mức chi thấp, kinh phí còn thừa lớn. Khó khăn trong việc xác định thời gian, khối lượng công việc để thực hiện hỗ trợ. Chưa có quy định mức chi đối với cấp xã trong khi cấp xã có thực hiện nhiệm vụ…

Qua báo cáo, đề xuất của các địa phương, đơn vị và rà soát các quy định hiện hành có liên quan, UBND tỉnh có báo cáo về đề xuất HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 14.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết 14, do quá trình ban hành nghị quyết chưa đảm bảo về quy trình, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm tham mưu đề án trình HĐND tỉnh quyết định các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền theo khoản 5 Điều 5 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 5/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.