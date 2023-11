Đề nghị giải quyết triệt để kiến nghị của cử tri Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội tổ chức phiên thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam - Dương Văn Phước phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: V.P

Tại hội trường, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam - Dương Văn Phước đã nhắc lại nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc được Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh, kiến nghị đến các bộ, ngành nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Theo đó, các tuyến đường công vụ gồm 2 tuyến đường tỉnh (ĐT611 và ĐT617), 8 tuyến đường huyện (Duy Xuyên 3 tuyến, Phú Ninh 2 tuyến, Tam Kỳ 1 tuyến...), 7 tuyến đường ngang, đường gom trên địa bàn Duy Xuyên và Tam Kỳ được mượn để thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua Quảng Nam) đến nay vẫn chưa hoàn trả cho địa phương. Đường bị hư hỏng xuống cấp nặng, gây bức xúc trong cử tri và nhân dân Quảng Nam.

Vấn đề này đã được đại biểu Dương Văn Phước trực tiếp chất vấn tại Kỳ họp thứ 5. Chính phủ đã có chỉ đạo và Bộ Giao thông vận tải hứa nhiều lần, khẳng định việc trả lại tuyến đường gom, đường dân sinh sau khi thi công cao tốc là trách nhiệm của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Sau đó VEC cũng đã cam kết thay cho nhà thầu chịu trách nhiệm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Đối với quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam, do không thiết kế làn dành cho người đi bộ và xe thô sơ nên đã gây ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, nhiều cái chết oan uổng. Theo đại biểu Dương Văn Phước, Chính phủ đã chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải cũng đã hứa quan tâm dành nguồn kinh phí để mở rộng quốc lộ 1 nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Người dân rất thất vọng, không biết chờ đợi đến bao giờ.

Tình trạng quy hoạch treo dự án Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn Quảng Nam hơn 26 năm làm ảnh hưởng rất lớn quyền lợi của người dân trong khu vực quy hoạch. Trong khi đó, tại Nghị quyết số 61/2022/QH-15 ngày 16/6/2022 về công tác quy hoạch, Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện ngay một số nhiệm vụ cấp bách, trong đó có việc “khắc phục căn bản tình trạng các dự án treo do quy hoạch có nguyên nhân chủ quan; xử lý các tồn tại, bất cập do ảnh hưởng của quy hoạch treo, bảo đảm các quyền lợi của người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài”.

Bộ GD-ĐT đã trả lời sẽ sớm giải quyết, tuy nhiên đến nay dự án Làng Đại học Đà Nẵng phần nằm trên địa bàn Quảng Nam vẫn chưa có chuyển biến. Người dân vẫn đang từng ngày vật lộn với khó khăn, mỏi mòn chờ đợi Chính phủ và các bộ, ngành liên quan giải quyết.

Cử tri Quảng Nam phát biểu kiến nghị trong một phiên tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: V.P

Về chính sách hỗ trợ người chăn nuôi, cử tri đã kiến nghị Bộ NN&PTNT khẩn trương tham mưu Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh tả lợn châu Phi từ năm 2021. Bộ cũng đã hứa ban hành từ quý IV/2022 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Điều này làm cho chính sách hỗ trợ không còn kịp thời, giảm hiệu quả kinh tế - xã hội, mất đi lòng tin và sự kỳ vọng của người dân.

Một vấn đề tồn tại kéo dài khác mà cử tri Quảng Nam kiến nghị không biết bao nhiêu lần là giải quyết nợ vay đóng tàu theo Nghị định 67. Ngư dân thoi thóp ngụp lặn trong đống nợ, ngân hàng thương mại cho vay theo chỉ đạo nay nợ khó đòi, trở thành gánh nặng... Tuy nhiên, Chính phủ vẫn chưa tập trung giải quyết.

Đại biểu Dương Văn Phước đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm rà soát, đôn đốc, xử lý, phản hồi thông tin trước, trong và sau tiếp xúc cử tri. Nhất là những vụ việc kéo dài, kiến nghị nhiều lần vẫn chưa giải quyết dứt điểm, trong đó có kiến nghị của cử tri Quảng Nam.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường mối quan hệ phối hợp để tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan; trong đó có một số vấn đề bức xúc được Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản riêng, gửi trực tiếp đến Chính phủ và các bộ, ngành.