Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

(QNO) - Sáng nay 21/7, nhân dự Hội nghị chuyên đề về công tác tham mưu, giúp việc công tác nội chính cấp huyện khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tại Quảng Nam, đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: CTV

Cùng dâng hoa, dâng hương có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong không khí thiêng liêng, với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào, chiến sĩ; tri ân công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, tự do, hạnh phúc hôm nay.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: CTV

* Trước đó, đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).