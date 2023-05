Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam tiếp xúc cử tri Tiên Phước

(QNO) - Chiều nay 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam gồm các đại biểu Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri 3 xã Tiên An, Tiên Hiệp và Tiên Lập của huyện Tiên Phước.

Đại biểu Vương Quốc Thắng thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023 và nội dung dự kiến tại chương trình Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sắp tới. Ảnh: D.L

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Vương Quốc Thắng thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội cả nước cũng như của Quảng Nam trong 3 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, GDP quý I của Việt Nam tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Đối với Quảng Nam, GRDP quý I giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022; quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) đạt 24,6 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 6.487 tỷ đồng, đạt 24% dự toán và giảm 28% so với cùng kỳ...

Đại biểu Vương Quốc Thắng cũng thông tin đến cử tri nội dung dự kiến tại chương trình Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội như xem xét thông qua 8 dự án luật và 2 nghị quyết. Thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023...

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: D.L

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Tiên Phước phản ánh việc ép mua bảo hiểm khi vay vốn ở ngân hàng thương mại khiến người dân bức xúc; chế độ chính sách dành cho thanh niên xung phong quá thấp, thấp hơn cả người nhận chế độ bảo trợ xã hội hiện nay. Việc thu hồi đất làm khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng sạt lở núi Đầu Voi (xã Tiên An) đã diễn ra quá lâu mà người dân có đất bị thu hồi khi được bố trí đất lại chưa thể làm sổ đỏ nhà ở.

Cử tri phản ánh giá cả không ổn định, ngày càng tăng trong khi đời sống nhân dân khó khăn, do đó cần có những giải pháp quản lý vĩ mô. Kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư nâng cấp hồ chứa nước vực Đập Đá, hồ Thành Công để đảm bảo an toàn khi mùa mưa lũ đến, đồng thời chứa nước phục vụ chống khô hạn.

Cử tri Tiên Phước kiến nghị vấn đề cấp sổ đỏ tái định cư. Ảnh: D.L

Cử tri còn bày tỏ lo lắng về tệ nạn ma túy ngày càng phức tạp, trẻ hóa đối tượng, gây nhiều hệ lụy trong đời sống; có biện pháp ngăn chặn sử dụng thuốc lá điện tử trong học đường. Việc trồng trọt, chăn nuôi khó khăn vì giá cả đầu ra bấp bênh, trong khi đó giá cả đầu vào ngày càng cao...

Theo Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng, kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh và cả nước sẽ gặp nhiều khó khăn, nên kéo theo đời sống nhân dân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, Đoàn ĐBQH tỉnh mong cử tri thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với Đảng, Nhà nước.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về đời sống dân sinh. Ảnh: D.L

Với các kiến nghị của cử tri, đại biểu Lê Văn Dũng đề nghị tỉnh, huyện vào cuộc giải quyết dứt điểm. Trong đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đang gây bức xúc nên cần tập trung tháo gỡ, nhân dân an cư thì mới lạc nghiệp.

Về vấn đề môi trường, sạt lở đất đang là vấn đề nhức nhối nên phải quan tâm xử lý ngay. Việc khai thác cát sỏi cần phải phát huy chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, địa phương trong quản lý, kiểm tra; nếu không đủ điều kiện thì tạm dừng, không được phép khai thác.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: D.L

Về tệ nạn xã hội, theo đại biểu Lê Văn Dũng, ngoài việc xử lý, phòng chống của cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tệ nạn xã hội. Đối với kiến nghị về cấm thuốc lá điện tử, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và sẽ có kiến nghị đến cấp trên. Với các kiến nghị liên quan đến Trung ương và Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo tại diễn đàn Quốc hội.