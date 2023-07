Đông Giang bình quân mỗi xã đạt 10,5 tiêu chí xã nông thôn mới

(QNO) - Trong 2 ngày 17 - 18/7, HĐND huyện Đông Giang (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp

Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đông Giang đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 159,10 tỷ đồng (tăng 10,44% so với cùng kỳ 2022); giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 887,18 tỷ đồng (tăng 10,23% so với cùng kỳ 2022); giá trị sản xuất dịch vụ đạt 341,67 tỷ đồng (tăng 10,91% so với cùng kỳ năm 2022); tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 334,54 tỷ đồng, tăng 11,51%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 893,234 tỷ đồng.

Đến nay, bình quân mỗi xã của huyện đạt 10,5 tiêu chí xã nông thôn mới; huyện tiếp tục hỗ trợ phát triển, nâng cấp 11 sản phẩm của 9 chủ thể; đánh giá xếp hạng OCOP đối với 4 sản phẩm, trong đó 1 sản phẩm được đề xuất cấp tỉnh chấm xếp loại 4 sao...

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp hiệu quả khắc phục những tồn tại hạn chế để đề ra mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Giang Đỗ Tài phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết gồm Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước 2022; Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Kiên cố hóa tuyến đường ĐH1.ĐG năm 2023, hạng mục: cầu làng Láy xã Tư; Nghị quyết bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình bảo vệ khu xử lý rác thải thị trấn Prao (giai đoạn 2); Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XII và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện 2024.