Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển (20/6/2003 - 20/6/2023), từ một huyện miền núi vô cùng khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Trà My đã đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trung tâm huyện lỵ Bắc Trà My ngày càng phát triển nhộn nhịp. Ảnh: L.Q

Chuyển mình...

Từ một xã nghèo lúc mới chia tách với trên 90% dân số là hộ nghèo, Trà Tân từng bước chuyển mình, tiến lên xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Như lời ông Thái Trọng Thạch - Chủ tịch UBND xã Trà Tân, toàn dân đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền xã đã xây dựng quê hương đạt những “trái ngọt” như hôm nay. Kết quả rõ nét nhất là ở việc giảm mạnh hộ nghèo, đến năm 2022 chỉ còn 69 hộ nghèo (tỷ lệ 11,18%), cận nghèo là 143 hộ.

Ông Thạch cho biết: “Thoát khỏi xã nghèo là thành quả to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trà Tân sau 20 năm tái lập huyện. Không chỉ thoát nghèo, Trà Tân hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới, đang trên đường tiến đến xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cuộc sống người dân bây giờ đã đổi khác nhiều, điện - đường - trường - trạm được đầu tư cho cuộc sống mới khởi sắc hơn. Người dân hăng hái xây dựng nông thôn mới, ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân xã Trà Tân đều quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”.

Bắc Trà My đang xây dựng chính quyền vững mạnh, lãnh đạo sự phát triển kinh tế - xã hội từng bước phát triển, thu hẹp khoảng cách với vùng đồng bằng, khớp nối vệt phát triển phía tây Quảng Nam.

Xây dựng chính quyền số, chính quyền hành động để người dân phát huy vai trò, đóng góp xây dựng chính quyền là chủ trương lớn của huyện Bắc Trà My. Những việc làm thường xuyên của huyện để nâng chất lượng phục vụ nhân dân có thể kể đến như đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; thực hiện tốt cơ chế một cửa; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thành lập Trung tâm hành chính công của huyện...

Huyện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Hiện các thủ tục hành chính được cập nhật trên cổng thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi giải quyết các thủ tục.

Huyện cũng thường xuyên tổ chức các đợt đối thoại giữa lãnh đạo huyện với nhân dân để nắm bắt tình hình gắn với giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc. Nhờ vậy, Bắc Trà My vươn lên dẫn đầu công tác cải cách hành chính khối huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh vào năm 2022.

Đoàn kết, đồng lòng

Theo Huyện ủy Bắc Trà My, từ một đảng bộ có 65 đảng viên đầu tiên, đến nay Đảng bộ huyện Bắc Trà My có 50 tổ chức cơ sở đảng với gần 2.600 đảng viên (tăng gần 3 lần so với năm 2003).

Huyện ủy Bắc Trà My thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan liên quan theo quy chế phối hợp, thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ và thời gian theo quy định.

Kiểm điểm sâu sắc và xử lý nghiêm minh đối với tập thể và cá nhân vi phạm; qua đó giữ vững được kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đồng thời răn đe, giáo dục, rèn luyện đảng viên, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My đạt được trong 20 năm qua là kết tinh của sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trên con đường phát triển theo xu thế mới, các thành tựu này sẽ tiếp tục được phát huy, tạo đà để huyện Bắc Trà My ngày càng phát triển về mọi mặt.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Tuyết Thanh cho biết, Bắc Trà My thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong hành động, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My đã đồng lòng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển sau 20 năm tái lập. Đặc biệt, huyện đang hướng tới là huyện thoát nghèo vào năm 2025, vì vậy sự đồng lòng, đoàn kết sẽ tạo sức mạnh giúp huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu đó” - bà Thanh cho biết.