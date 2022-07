Gặp mặt cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V tại Hà Nội

(QNO) - Kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống ngành tuyên giáo (1.8.1930-1.8.2022), nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), ngày 6.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức gặp mặt các đồng chí Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V đang sinh sống tại khu vực Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Cùng dự có đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và với tình cảm cá nhân, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn các cán bộ tuyên giáo Khu ủy Khu V đã tới dự cuộc gặp mặt, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi và tri ân những cống hiến của các đồng chí là những cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận tuyên huấn của Đảng đã bất chấp mưa bom bão đạn, sự hy sinh gian khổ tại chiến trường Khu V ác liệt trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hình ảnh của các đồng chí, các bác, các cô, các chú là tấm gương sáng, tiêu biểu cho các thế hệ trẻ, cũng như cán bộ tuyên giáo về sau noi theo”.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa điểm lại những kết quả nổi bật của ngành tuyên giáo trong thời gian qua. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, trong nước có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định và chưa có tiền lệ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt toàn ngành đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành tuyên giáo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng bày tỏ sự xúc động, gửi lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V và mong muốn các đồng chí tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho công tác tuyên giáo để Ban Tuyên giáo Trung ương và toàn ngành tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn trong tương lai.

Tháng 5.1960, tại bờ sông Nước Là (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), Khu ủy Khu V quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Khu ủy, với bí danh là K40 do đồng chí Trương Chí Cương - Phó Bí thư khu ủy làm trưởng ban. Khi mới thành lập, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V có 5 cán bộ. Sau đó, được sự chi viện của trung ương và nhờ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V đã phát triển thành các đơn vị, binh chủng hùng mạnh như Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Huấn học, Tiểu ban Văn nghệ - hội họa, Tiểu ban Giáo dục, Thông tấn xã khu V, Nhà in Giải phóng, Đài Minh ngữ, Báo Cờ giải phóng, Nội san lực lượng hậu cần... với hơn 1.000 cán bộ và nhân viên.

Ngay sau khi thành lập, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V được giao nhiệm vụ vừa theo dõi nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội trên chiến trường khu V trải dài từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Khánh Hòa, một phần Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời là cơ quan tham mưu cho Khu ủy về công tác tư tưởng, chính trị trong kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Khu V, Ban Tuyên huấn Khu V được khu ủy giao quản lý và chỉ đạo nội dung chuyên môn thuộc các binh chủng như: tuyên truyền, huấn học, báo chí, thông tấn xã, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, điện ảnh, các đoàn nghệ thuật, nhà in, Đài Minh Ngữ, Trường Đảng…

Chiến trường Khu V là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trong những năm gian khổ và ác liệt đó, hòa cùng khí thế tiến công trên khắp các mặt trận, các cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu V, mặc dù với các trang thiết bị máy móc còn rất thô sơ, song với niềm tin tất thắng, với tinh thần, nghị lực và ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã luôn nêu cao tinh thần cách mạng kiên cường, tiên phong trên mặt trận tư tưởng và tuyên truyền văn hóa - văn nghệ phục vụ kháng chiến. Các đồng chí đã kịp thời động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Khu V trong những năm tháng khó khăn, ác liệt nhất, nung nấu quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược. Bằng những bài báo trên tạp chí Tiền Phong, báo Cờ Giải phóng, các tác phẩm văn học, thơ ca, những làn điệu dân ca, bài chòi, đã tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng đường lối, chủ trương của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân. Trong mưa bom bão đạn, bất chấp hy sinh gian khổ, các cán bộ Tuyên huấn Khu V đã anh dũng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ban Thường vụ Khu ủy Khu V giao phó. Hàng trăm cán bộ đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương trong sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng. Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Khu ủy giao, có những đóng góp rất to lớn vào thắng lợi chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Với những chiến công lớn lao đó, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V, cùng với các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị, lực lượng của Ban đã được Khu ủy Khu V và Ủy ban Mặt trận giải phóng Trung Trung Bộ ghi nhận, tặng thưởng nhiều huân chương cao quý như Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất…

Đặc biệt, ngày 26.4.2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.