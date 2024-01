Gặp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập Lữ đoàn 170

(QNO) - Sáng nay 24/1, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống. Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam - Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn - Chính ủy Vùng 1 Hải quân, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân, nguyên Phó Lữ đoàn trưởng Chính trị Lữ đoàn 170 dự buổi gặp mặt.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 gặp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập. Ản: Q.VIỆT

Cách đây 45 năm, trước yêu cầu bức thiết quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, ngày 12/2/1979, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Lữ đoàn 170 trực thuộc Vùng 1 Hải quân với nhiệm vụ ban đầu là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Vùng 1, đơn vị liên quan quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển và chi viện cho các đảo phía bắc của Tổ quốc.

Sự ra đời của Lữ đoàn 170 Hải quân có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 1 Hải quân nói riêng, đánh dấu sự phát triển mới của các lực lượng Hải quân.

Đến tháng 8/1979, Lữ đoàn 170 đã cơ bản ổn định, đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Lữ đoàn đã huy động được hơn 400 lượt chiếc tàu đi gần 29.000 hải lý, chở hơn 2.700 tấn hàng và hơn 1.760 lượt người ra đảo an toàn; tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển, đảo phía bắc của Tổ quốc.

Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam - Tư lệnh Vùng 1 Hải quân kiểm tra kỹ năng tác nghiệp trên hải đồ của sĩ quan hàng hải Lữ đoàn 170. Ảnh: Q.VIỆT

Tiền thân của Lữ đoàn 170 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là các tàu thuộc Phân đội 3, Tiểu đoàn 135 tàu phóng lôi và Phân đội 7 tàu pháo, với tinh thần dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng đã anh dũng chiến đấu, cùng với quân và dân miền Bắc đánh bại mọi âm mưu và hành động hiếu chiến của kẻ thù...

Đại tá Lê Tiến Hậu - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170 cho biết, phát huy truyền thống các đơn vị tiền thân, bước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân vững vàng nơi tiền tiêu sóng gió, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 và Quân chủng Hải quân chủ trương đúng đắn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.