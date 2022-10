Gặp mặt kỷ niệm 55 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà

(QNO) - Chiều 18/10, Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà (10/1967 - 10/2022), với sự tham gia gần 50 đồng chí nguyên là lãnh đạo, ủy viên Đặc Khu ủy Quảng Đà và cán bộ các ban ngành, đoàn thể của Đặc khu Quảng Đà từng công tác, chiến đấu tại chiến trường Quảng Đà giai đoạn 1967 - 1975.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ trì buổi gặp mặt, về phía TP.Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Về phía Tỉnh ủy Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng ôn lại truyền thống hào hùng 55 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà; đồng thời nêu bật những kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng sau 25 năm từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997); bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ của Quảng Đà năm xưa đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển quê hương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, 25 năm qua Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP.Đà Nẵng đã đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 1997 - 2021 đạt khoảng 9%/năm, GRDP bình quân đầu người hiện nay gấp hơn 15 lần so với năm 1997 và cao hơn khoảng 1,7 lần cả nước; là một trong 16 địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương. Đặc biệt, thành phố đã vượt qua giai đoạn khó khăn năm 2020 và 2021 để tăng trưởng 9 tháng năm 2022 có bước khởi sắc, bứt phá trên các lĩnh vực: GRDP tăng 16,7%, xếp thứ 4/63 tỉnh thành về tốc độ tăng GRDP; xếp thứ 3/14 tỉnh thành trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, đứng đầu 5 tỉnh thành thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về quy mô và tốc độ tăng GRDP.

Diện mạo đô thị thành phố thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Không gian đô thị được mở rộng gấp hơn 3,5 lần so với thời điểm năm 1997. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Thành phố có nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực, mang đậm tính nhân văn như chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành phố xác định hướng phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 tập trung 4 trụ cột: du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; kinh tế tri thức với 2 mũi nhọn gồm công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp và công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; trung tâm dịch vụ chất lượng cao gắn với 2 mũi nhọn gồm cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics và trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực; phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, góp ý quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đặc Khu ủy Quảng Đà trong suốt những năm qua; đồng thời mong muốn bằng kinh nghiệm thực tế, tình cảm, tâm huyết sẽ có những ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn để hai địa phương tiếp tục phục hồi kinh tế, phát triển nhanh, bền vững hơn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng tặng quà đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - Lê Văn Dũng cũng báo cáo một số nét nổi bật về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời cho biết thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để tạo bước chuyển biến mạnh nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Đặc Khu ủy Quảng Đà ôn lại những năm tháng sống, chiến đấu và làm việc tại Đặc khu Quảng Đà; đồng thời vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hôm nay, mong muốn lãnh đạo hai địa phương tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực xây dựng Đà Nẵng và Quảng Nam phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.