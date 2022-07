Tối 23.7, tại Khu di tích Nước Oa, huyện Bắc Trà My, Cục Chính trị và công tác Đảng - Bộ Công an phối hợp với VTV8 tổ chức chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thề”, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7) và tròn 60 năm thành lập Ban An ninh khu 5 (1962 - 2022).

Với mạch cảm xúc từ những câu chuyện cảm động về sự hy sinh, lòng can đảm, ý chí chiến đấu, tình quân dân…, chương trình nghệ thuật đã đưa người xem trở về với lịch sử hào hùng và bi tráng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Ban An ninh khu 5 nói riêng, với những mốc son chói lọi…

Trung tướng Lê Quốc Hùng trao quà tặng gia đình người có công cách mạng tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: V.A

Dấu ấn an ninh khu 5

Năm 1962, Ban An ninh khu 5 ra đời dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy 5, nhằm đối phó với sự leo thang chiến tranh của địch, đảm bảo an toàn của lãnh đạo Khu cùng các Ủy viên Trung ương hoạt động tại chiến trường khu 5.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc thành lập Ban An ninh khu 5 là quyết định mang tính lịch sử của lực lượng an ninh khu 5. Ban an ninh khu 5 đã lãnh đạo lực lượng an ninh các tỉnh Trung Trung Bộ bảo vệ căn cứ địa, vùng giải phóng, diệt ác, phá kìm, bảo vệ thành quả cách mạng.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, Bộ Công an đã lập hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 15 trường hợp; Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” 40 liệt sĩ; quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh đối với 182 trường hợp, chứng nhận 12 người là bệnh binh; hỗ trợ, tạo việc làm cho 15 trường hợp là vợ, con liệt sĩ, con thương binh nặng...

Những ngày đầu mới thành lập, dù đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ Ban An ninh khu 5 vẫn kiên cường bám trụ, vừa sản xuất vừa chiến đấu, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vượt khó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh đã đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Khu ủy 5 và các Ủy viên Trung ương sinh hoạt, công tác trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Sau Mậu Thân 1968, các cơ sở điệp báo, tin báo của cách mạng ở khu 5 gần như bị bể vỡ. Một số cán bộ Ban An ninh khu 5 được điều về tổ điệp báo khu 5 nhanh chóng gây dựng lại cơ sở điệp báo ở Đà Nẵng.

Với những đối tượng không thể cảm hóa thì việc khống chế, trấn áp, phát động phong trào nhân dân đứng lên phá kìm kẹp là nhiệm vụ quan trọng với mỗi chiến sĩ của Ban An ninh khu 5…

Lẽ sống của những anh hùng

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ, trong sự nghiệp đấu tranh giải phòng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đã có hàng triệu người con ưu tú của dân tộc hiến dâng cả cuộc đời mình.

Trong hy sinh, mất mát to lớn đó, lực lượng Công an nhân dân có hơn 14 nghìn cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh; hơn 5 nghìn thương binh, hàng chục nghìn người có công với cách mạng. Riêng lực lượng An ninh khu 5 đã có 3.870 đồng chí ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình “Giữ trọn lời thề”. Ảnh: V.A

Trung tướng Lê Quốc Hùng xúc động nói, ngay dưới Tượng đài Tổ quốc ghi công, trong Nghĩa trang An ninh khu 5, giữa hàng nghìn ngôi mộ của đồng đội, có ngôi mộ của liệt sĩ, nhà thơ Nguyễn Mỹ (quê ở Tuy An, tỉnh Phú Yên), công tác tại Báo Cờ giải phóng Trung Trung Bộ, hy sinh trong một trận càn lớn của địch bên dòng sông Đăk Tu, huyện Trà My, khi tròn 35 tuổi.

Liệt sĩ, nhà thơ Nguyễn Mỹ là tác giả của bài thơ nổi tiếng “Cuộc chia ly màu đỏ”, bài thơ đã thể hiện khí phách anh hùng, sự hào sảng cách mạng, lý tưởng sống của người chiến sĩ cộng sản “Khi tổ quốc cần ta biết sống hy sinh”, “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau”. Lẽ sống ấy đã, đang và sẽ tiếp nối trong các thế hệ lực lượng Công an nhân dân.

Không chỉ chiến tranh, trong thời bình, máu của lực lượng Công an nhân dân vẫn đổ, vẫn còn có những cuộc chia ly, những cuộc chia ly vì bình yên cuộc sống. Từ năm 1975 đến nay đã có 1.061 chiến sĩ Công an nhân dân anh dũng hy sinh, 2.021 người bị thương, trong đó có nhiều chiến sĩ tuổi đời rất trẻ.

Sự chia ly nào cũng đẫm nước mắt, nhưng sự hy sinh của các anh hóa thành bất tử, “Khi Tổ quốc gọi tên, chúng ta lại lên đường”...