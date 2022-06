HĐND tỉnh thông qua 6 nghị quyết quan trọng

(QNO) - Chiều 25.6, HĐND tỉnh khóa X (2021 – 2026) đã mở kỳ họp thứ 8 (đột xuất) theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm kết nối với 15 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và bế mạc cùng ngày.

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét, thông qua 6 nghị quyết, bao gồm: quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và công bố hết hiệu lực kể từ ngày 1.1.2021 với 19 nghị quyết; cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) sang năm 2022 với số tiền trên 416 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc, chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp này đã kịp thời thể chế hóa quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Các nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện đầu tư, thu hút đầu tư một số dự án, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển, tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương trong những năm đến.

Biểu quyết thông qua nghị quyết

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua. Các cơ quan thuộc HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết nghiêm túc và hiệu quả. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, rà soát, giải ngân hết nguồn vốn được phép kéo dài đến 31.12.2022.

Kiểm điểm các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được phép kéo dài sang năm 2022, đặc biệt đối với nguồn vốn vay nước ngoài.