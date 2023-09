HĐND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Góp ý sửa đổi nghị quyết về thực hiện đề án xây dựng trụ sở công an xã

T.CÔNG - M.TUẤN | 14/09/2023 - 20:09

(QNO) - Ngày 14/9, Công an tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh để trao đổi, góp ý sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 59 về thực hiện đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh.