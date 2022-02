Hiệp Đức dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước cụm miền núi

(QNO) - Sáng nay 25.2, tại Bắc Trà My, cụm 9 huyện miền núi tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Năm qua, phong trào thi đua yêu nước cụm miền núi đạt nhiều kết quả. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp một số huyện đạt và vượt so với kế hoạch như Đông Giang, Nam Giang. Các huyện triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, rừng đầu nguồn, trồng 1 tỷ cây xanh như thực hiện Đề án bảo tồn cây quế Trà My giai đoạn 2021 - 2025, di thực 1.000 cây sâm Ngọc Linh về Bắc Trà My; quản lý và bảo vệ 389ha rừng tại Nam Giang; chuyển đổi 66,5ha cây trồng tại Nam Trà My; trồng mới 666ha rừng tại Tây Giang và gần 500ha tại Tiên Phước...

Các huyện cũng tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, duy trì các tiêu chí đã đạt và hoàn thành các tiêu chí mới theo kế hoạch. Hội nghị đã bầu chọn Hiệp Đức dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021.