Hội An xem xét Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố

(QNO) - Sáng 18/7, HĐND TP.Hội An khai mạc Kỳ họp thứ 9, khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, HĐND TP.Hội An sẽ xem xét nhiều nghị quyết, trong đó có Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Q.T

Trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất toàn nền kinh tế Hội An ước đạt 3.699 tỷ đồng (tăng 42,8% so với cùng kỳ). Tổng lượng khách đến Hội An đạt hơn 1,88 triệu lượt (tăng 254% so với cùng kỳ). Doanh thu ngành du lịch ước đạt 1.546 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2023, thu ngân sách Hội An đạt hơn 417 tỷ đồng (chỉ đạt 28% so với dự toán). Đến ngày 30/6/2023, ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 206 tỷ đồng (đạt 25% kế hoạch vốn giao đầu năm.

Sản lượng vụ lúa đông xuân đạt 2.720 tấn, năng suất bình quân đạt 72 tạ/ha. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 6.000 tấn, trong đó có khoảng 1.800 tấn có khả năng xuất khẩu.

Lượng khách du lịch đến Hội An tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Q.T

Từ đầu năm đến nay, địa phương đã cấp giấy phép xây dựng sửa chữa nhà cho 481 trường hợp (trong đó có 56 trường hợp trong Khu phố cổ Hội An). Hội An cũng đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Công viên văn hóa đa chức năng.

Đại diện liên danh tư vấn trình bày dự thảo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Q.T

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội An xác định tập trung thực hiện hiệu quả Phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan Khu phố cổ, đề án cải thiện phương thức bán vé tham quan Khu phố cổ bằng hình thức vé số hóa.

Cạnh đó đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đang có, hạn chế tối đa số dư dự toán bị hủy bỏ hoặc chuyển nguồn...

Tại kỳ họp, cơ quan chức năng đã báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng năm 2023, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2024.

Theo dự thảo quy hoạch, Hội An sẽ định hướng phát triển đô thị “Sinh thái - văn hóa - du lịch”. Ảnh: Q.T

Ngày mai 19/7, các đại biểu HĐND TP.Hội An cũng sẽ xem xét thông qua Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo mục tiêu của dự thảo nghị quyết, Hội An sẽ hướng tới phát triển đô thị thông minh vào năm 2030, định hướng phát triển đô thị "Sinh thái - văn hóa - du lịch" mang tầm quốc tế, phát triển dựa trên nền tảng dân tộc, hiện đại và bền vững.