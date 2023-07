(QNO) - Sáng nay 21/7, tại TP.Tam Kỳ, Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Cụm thi đua số 3) tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tham mưu giúp việc công tác nội chính ở cấp huyện.

Các đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tham dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.N

Phát huy tốt vai trò

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bày tỏ vui mừng và vinh dự được Ban Nội chính Trung ương chọn Quảng Nam là nơi để tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm Cụm thi đua số 3 Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây được xem là cơ hội để Quảng Nam lắng nghe, học hỏi thêm những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo từ các các tỉnh, thành ủy; qua đó, vận dụng và triển khai thực hiện hiệu quả ở địa phương trong thời gian đến.

Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, song song với phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N

Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Nội chính Trung ương và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan nội chính của tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương liên quan trong việc tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở địa phương.

"Nhờ đó, an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng được thực hiện tốt; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được tăng cường; các vụ án, vụ việc được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân được chú trọng và triển khai thực hiện thường xuyên" - ông Phan Việt Cường nói.

Đồng chí Phan Việt Cường trao đổi một số nội dung các đại biểu quan tâm. Ảnh: A.N

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập đã phát huy tốt vai trò hoạt động. Bên cạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thời gian qua, các cấp đã kịp thời xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nhất là các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh...

Qua đó, cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh chủ động tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ, đề xuất xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và các vấn đề liên quan đến an ninh - trật tự.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: A.N

Qua công tác phối hợp, đã tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn thư, tiếp công dân; tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động triển khai công tác nội chính, phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn các tỉnh, thành trong khu vực.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Mạnh Hà - Cụm phó 2 (Cụm thi đua số 3) cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu chỉ đạo, xử lý 196 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của cấp ủy địa phương. Đồng thời chủ trì, phối hợp tham mưu xử lý 72 vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh - trật tự; tiếp nhận và kịp thời xử lý 3.259 đơn thư; phối hợp tổ chức 17 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho 10.691 lượt người tham gia...

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định chia sẻ câu chuyện công tác nội chính tại cơ sở. Ảnh: A.N

Ngoài ra, các địa phương đã chủ trì, phối hợp với uỷ ban kiểm tra cùng cấp tham mưu, giúp tỉnh ủy, thành ủy tổ chức 37 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu giúp cấp ủy, địa phương thực hiện rà soát 937 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội. Qua đó, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo khắc phục khuyết điểm, tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải kết luận hội nghị. Ảnh: A.N

Các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được phổ biến, quán triệt kịp thời đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân giúp an ninh chính trị, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được triển khai thực hiện nghiêm túc.

"Nhiều địa phương chủ động nắm bắt tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung" - ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.