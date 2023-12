Hơn nửa nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh (khóa X): Nhiều đổi mới tích cực, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

(QNO) - Sáng nay 29/12, Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh (khóa X) đã bế mạc sau khi hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và biểu quyết thông qua 7 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: N.Đ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, ngoài 3 nghị quyết về công tác cán bộ và xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, những nghị quyết còn lại được ban hành tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian đến.

Liên quan đến việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nêu rõ: Với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, đánh giá khách quan, công tâm đối với uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: N.Đ

Qua kết quả này, HĐND tỉnh mong mỗi cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phát huy hơn nữa, nhiệt huyết để cống hiến, nâng cao hiệu quả công việc được Đảng và nhân dân giao phó.

“Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Giúp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của các sở, ban ngành liên quan, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh” - đồng chí Phan Việt Cường phát biểu.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết đối với các nội dung trình tại kỳ họp. Ảnh: N.Đ

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, HĐND tỉnh khóa X đã đi qua hơn nửa nhiệm kỳ với nhiều đổi mới tích cực, thực hiện đảm bảo, đồng bộ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, phát huy ngày càng cao vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quyết định, quản lý, điều hành của HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh, nhất định tỉnh nhà sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời đã dành thời gian tham dự kỳ họp và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm.

Cảm ơn sự phối hợp của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ họp.

Cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và đông đảo nhân dân, cử tri trong tỉnh luôn quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh…” - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường bày tỏ.