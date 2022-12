Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 (khóa XXII): Quảng Nam thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu

* Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 (khóa XXII) sáng nay 2/12. Ảnh: N.Đ

(QNO) - Sáng nay 2/12, Tỉnh ủy khai mạc Hội nghị lần thứ 10 (khóa XXII) dưới sự chủ trì của các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Định hướng cho năm 2023

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu, thảo luận để hội nghị đạt kết quả cao nhất. Bởi các nội dung trình hội nghị lần này đều là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2023 - cũng là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Gợi ý các nội dung để hội nghị thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu rõ: Năm 2023 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình thế giới, khu vực, tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra 16 chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2023 như vậy đã đảm bảo tính khả thi và có cần đề xuất, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp nào khác?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn, thảo luận sâu kỹ về định hướng phát triển của năm 2023 với chủ đề “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

“Theo đó, các đồng chí cho ý kiến thảo luận sâu kỹ là đã phù hợp với tình hình thực tiễn và có cần phải bổ sung hay bỏ bớt thành tố nào, với tinh thần khơi dậy ý tưởng, khát vọng cống hiến của toàn Đảng bộ tỉnh, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm bản lề 2023, tạo đà vững chắc cho việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII” - đồng chí Phan Việt Cường phát biểu.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.Đ

Theo chương trình, hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2022; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy khóa XXII; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022 và thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu

Điểm mới của hội nghị lần này, sau khi phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu đã chia hai tổ để tiến hành thảo luận, bàn thảo theo các nội dung quan trọng được gợi ý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, năm 2022, trước bối cảnh bị ảnh hưởng từ các biến động của tình hình khu vực và thế giới, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; song với quyết tâm chính trị cao nhất, các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động mở cửa du lịch quốc tế nên kinh tế - xã hội của tỉnh được phục hồi và có nhiều khởi sắc.

Quảng Nam đã thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 3/12/2021 của Tỉnh ủy. Đây cũng là kết quả hết sức ấn tượng của Quảng Nam trong việc thực hiện các mặt công tác năm theo Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: N.Đ

Trên lĩnh vực kinh tế, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh; huy động tối đa các nguồn lực gắn với thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực.

Vượt xa những dự báo, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán, tăng 40,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu ước đạt 6.934 tỷ đồng, đạt 147,5% dự toán, tăng 106,3% so với cùng kỳ.

Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được chăm lo. Tập trung giải quyết hồ sơ người có công, nhất là các hồ sơ tồn đọng; quyết định điều dưỡng tập trung 4.000 trường hợp người có công với cách mạng; giải quyết chế độ và các thủ tục liên quan đến đối tượng chính sách, người có công với cách mạng 5.834 trường hợp...

Ở lĩnh vực xây dựng Đảng, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết, đã kịp thời cụ thể hóa, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư; làm việc với các đơn vị, địa phương để chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ...