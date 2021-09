Khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X: Quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng giai đoạn 2021-2025

(QNO) - Sáng nay 29.9, HĐND tỉnh khóa X khai mạc Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3 sáng nay 29.9. Ảnh: N.Đ

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định đối với 31 báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn 2021-2025 như: cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; sửa đổi, bổ sung cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung; cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ; xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chia sẻ trước những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân, bà con Quảng Nam phải gánh chịu và gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình mất người thân do dịch bệnh Covid-19.

Theo đồng chí Phan Việt Cường, từ giữa năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát mạnh, kéo dài và diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước. Quảng Nam tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng; một số địa phương phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, có nơi áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời trong phạm vi hẹp để tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự đồng lòng, chung tay ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

“Đến nay, chúng ta cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hạn chế dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài và lây lan, bùng phát trong cộng đồng, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra” - đồng chí Phan Việt Cường cho biết.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: N.Đ

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường ghi nhận và trân trọng cảm ơn nhân dân toàn tỉnh, các cấp, các ngành, nhất là lực lượng tuyến đầu chống dịch như: y tế, công an, quân sự, biên phòng, thanh niên, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng luôn đồng lòng, đồng hành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tiễn để HĐND tỉnh quyết nghị các cơ chế, chính sách đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.



Sáng nay, các đại biểu HĐND tỉnh nghe đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình, đề án và nghe các ban thuộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan.