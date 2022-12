KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH (KHÓA X): Nhận diện khó khăn, bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

(QNO) - “Quảng Nam thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu; tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến tăng 11,2%; thu ngân sách ước tăng đột biến hơn 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán và tăng 40,1% so với cùng kỳ” - đó là thông tin đánh giá tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (khóa X) sáng nay 7/12 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (khóa X). Ảnh: P.Đ

Theo chương trình kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 70 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh. Trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm (2023 - 2025)…

Kinh tế - xã hội còn nhiều thách thức

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho biết, từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 7 kỳ họp thường lệ và chuyên đề; đã ban hành 84 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và đã tổ chức 10 đoàn giám sát chuyên đề. Qua đó góp phần phát huy các mặt đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trên một số lĩnh vực.



Khái quát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường khẳng định: “Những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực mà tỉnh đạt được trong năm vừa qua đã tạo thêm tiền đề thuận lợi, thời cơ để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển”.



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày báo cáo đánh giá kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: P.Đ

Tuy nhiên, với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm trước nhân dân và cử tri, đồng chí Phan Việt Cường cho rằng, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều thách thức. Đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là đồng bào miền núi. Công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm. Tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm.

Việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn nhiều khó khăn, hạn chế; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa tốt; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương…

“Với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh; kế thừa, phát huy những kết quả đạt được cùng với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng; tôi tin tưởng rằng, kỳ họp lần này sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và cử tri toàn tỉnh” - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (khóa X) sáng nay 7/12. Ảnh: P.Đ

Ngoài việc xem xét, quyết định các nội dung được UBND tỉnh trình, theo đồng chí Phan Việt Cường, kỳ họp lần này cũng dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận, kết hợp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề như: công tác quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới; quản lý đầu tư lưới điện nông thôn; quản lý nhà nước về thương mại, xăng dầu; lao động, việc làm, đào tạo nghề; hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề khác có liên quan...

GRDP dự kiến tăng 11,2%

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, theo UBND tỉnh, tính đến cuối năm thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra. Trong đó, ước thực hiện vượt đối với 5 chỉ tiêu quan trọng: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP, giá so sánh năm 2010); tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP; thu ngân sách trên địa bàn; giảm số hộ nghèo; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả lĩnh vực. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế.

Khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đặc biệt hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Khu vực xây dựng tăng trưởng khá, tuy còn gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao; khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tuy chịu ảnh hưởng yếu tố thời tiết bất lợi nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng.

Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH-ĐT trình bày các báo cáo, tờ trình theo sự phân công của UBND tỉnh. Ảnh: P.Đ

Kết quả nổi bật trước hết và tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 là Quảng Nam đã chủ động triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến tăng 11,2%, cao hơn so với năm 2021 (5,04%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao đầu năm (7,5-8%); đứng vị thứ 11/63 tỉnh thành cả nước, thứ 4/14 tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, thứ 2/5 tỉnh thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Thu ngân sách nhà nước tăng khá cao so với cùng kỳ, vượt so với dự toán. Cụ thể, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 được HĐND tỉnh giao 23.700 tỷ đồng, ước thực hiện 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán và tăng 40,1% so với cùng kỳ.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 19,1% so với cùng kỳ. Công tác chăm lo, bảo đảm đời sống nhân dân được chú trọng. An sinh xã hội được bảo đảm, hỗ trợ kịp thời người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, thiết thực…

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đ.P

Nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, trong các nhiệm vụ chủ yếu của năm giữa nhiệm kỳ - 2023, Quảng Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân, khôi phục sản xuất, khắc phục khẩn cấp các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do bão lũ, nhất là công trình y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi.

Đẩy nhanh thực hiện thủ tục các dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023 thúc đẩy tăng trưởng. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế trong năm 2023 và 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định.

Triển khai và thực hiện tốt công tác quy hoạch và chương trình chuyển đổi số, chính quyền số. Phát triển công nghiệp bền vững theo chiều sâu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, lấy đầu tư công dẫn dắt để thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác; góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

* Theo chương trình kỳ họp, sáng nay, HĐND tỉnh nghe đại diện UBND tỉnh trình bày các báo cáo, đề án, tờ trình; nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan.