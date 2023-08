Lãnh đạo tỉnh dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Quốc khánh 2/9

(QNO) - Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay 30/8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại biểu mặc niệm tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: N.Đ

Tham gia lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban ngành.

Cùng dâng hoa, dâng hương có Đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Trần Hữu Ích - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn và lãnh đạo Thành ủy Tam Kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường viếng mộ anh hùng liệt sĩ. Ảnh: N.Đ

Trong không khí thiêng liêng, với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào, chiến sĩ; tri ân công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cho hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, các đại biểu nguyện không ngừng ra sức rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, thách thức, chung tay xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dâng hương các anh hùng liệt sĩ quê Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Các đại biểu cũng đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ quê hương Thanh Hóa tại Nhà bia ghi anh các anh hùng liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

* Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng 2 cây bàng vuông của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tặng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây bàng vuông tại khuôn viên Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: N.Đ