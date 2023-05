(QNO) - Sáng nay 10/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi tiếp xã giao đoàn Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Kông (Lào) do đồng chí Sỏn-ni Ngờm-đa-lơn - Ủy viên Trung ương Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Kông làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: Đ.N

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao chuyến thăm, làm việc và ký kết hợp tác của Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Kông với Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam. Đồng thời nhấn mạnh, việc thúc đẩy hợp tác giữa cựu chiến binh hai tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tiếp nối truyền thống quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai địa phương.

Chia sẻ một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu cho biết, hiện nay, nhiều ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh bao gồm ở các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ - du lịch đều có mức tăng trưởng tốt. Vừa qua, Quảng Nam có đoàn tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại 4 tỉnh Nam Lào; qua đó tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành tăng cường xúc tiến trao đổi, xúc tiến thương mại điện tử để Quảng Nam ngày càng có nhiều sản phẩm đến với thị trường Lào và khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu (phải) thông tin một số tình hình của Quảng Nam với đại diện Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: Đ.N

Ngoài ra, Quảng Nam luôn đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với tỉnh giáp biên Sê Kông về quốc phòng - an ninh; xác định việc phối hợp đảm bảo quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh nói chung và ở khu vực biên giới hai tỉnh nói riêng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững, ổn định của hai tỉnh và bảo vệ thành quả cách mạng của hai nước.

"Thời gian qua, tình hình an ninh - quốc phòng, tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông luôn ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, đời sống người dân hai bên biên giới có nhiều chuyển biến tích cực" - ông Hồ Quang Bửu chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng quà lưu niệm cho ông Sỏn-ni Ngờm-đa-lơn. Ảnh: Đ.N

Bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu thắm tình của Quảng Nam, ông Sỏn-ni Ngờm-đa-lơn cho biết, chuyến công tác lần này nhằm thăm, làm việc đánh giá kết quả hợp tác, phát triển giữa 2 đơn vị cựu chiến binh Quảng Nam và Sê Kông. Vì thế, mong muốn chính quyền tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ để mối quan hệ truyền thống của hai hội nói riêng, hai địa phương nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chính trị mà hai địa phương giao phó.

* Trước đó, Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Kông và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam đã đến viếng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).