Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam

(QNO) - Sáng nay 29/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tiếp xã giao đoàn công tác Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam (the Vietnam Veterans of America - VVA) do ông Grant Townsend Coates - Chủ nhiệm Ủy ban Toàn quốc về tù binh và người mất tích của VVA làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác VVA. Ảnh: L.N

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chia sẻ với đoàn công tác một số thông tin cơ bản về tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, về văn hóa và con người Quảng Nam.

Ông Trần Anh Tuấn bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm của các nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với Quảng Nam trong những năm qua. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 dự án đầu tư của nhà đầu tư Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký gần 21 triệu USD, tập trung ở lĩnh vực điện tử, may mặc, giáo dục, dịch vụ nhà hàng.

Giai đoạn 2016 - 2020, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tài trợ dự án Trường Sơn Xanh với ngân sách khoảng 15 triệu USD. Quảng Nam hiện có 21 tổ chức đến từ Mỹ hỗ trợ các chương trình, dự án ở các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục… với tổng kinh phí hơn 3 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng quà lưu niệm ông Grant Townsend Coates. Ảnh: L.N

Ông Trần Anh Tuấn cho biết, Quảng Nam là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh với hơn 34.800 người dân bị phơi nhiễm, trong đó hơn 6.300 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hầu hết nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin là cựu chiến binh và con cháu cựu chiến binh, số còn lại là nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3. Toàn tỉnh có 226 xã bị ảnh hưởng bởi vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh, gánh chịu nhiều tai nạn liên quan đến bom mìn.

Được biết, dự án hỗ trợ dò tìm, xử lý mìn và vật liệu chưa nổ tại Quảng Nam đã kết thúc vào tháng 12/2019 do không huy động được nguồn kinh phí tài trợ, trong khi đó nhu cầu về xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh là rất lớn.

Về hoạt động tìm kiếm của Ủy ban Toàn quốc về tù binh và người mất tích tại Quảng Nam đã diễn ra từ năm 1997 - 1998, đến nay đã tổ chức hàng chục đợt tìm kiếm chung và đơn phương đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam luôn phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan Trung ương, đối tác Hoa Kỳ điều tra, khảo sát và khai quật ở những khu vực đảm bảo điều kiện an toàn.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn mong muốn VVA tiếp tục hỗ trợ Quảng Nam thực hiện các chương trình nhân đạo. Ảnh: L.N

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn mong muốn VVA tiếp tục hỗ trợ Quảng Nam thực hiện các chương trình nhân đạo liên quan đến khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; cung cấp tài liệu, thông tin liên quan bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; các dự án rà phá bom mìn...

Ông Grant Townsend Coates - Chủ nhiệm Ủy ban Toàn quốc về tù binh và người mất tích cho biết sẽ nỗ lực nhiều hơn trong thực hiện Chương trình sáng kiến cựu chiến binh (Viterans Initiative Program-VIP) nhằm cung cấp thông tin, hồ sơ về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh, trao đổi về tiến trình giải quyết các vấn đề người mất tích của cả hai phía.

Ông Grant Townsend Coates cũng cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến việc hỗ trợ nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin do chiến tranh. Ông mong muốn thông qua các chương trình góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh và thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đoàn công tác VVA thăm và tặng quà Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam. Ảnh: L.N

* Trước đó, đoàn công tác VVA đến thăm và làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam.