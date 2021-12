Năm 2022 tập trung phát triển kinh tế đi đôi với phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Chiều nay 31.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến với các ngành, địa phương để đánh giá các mặt công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: X.P

Mức tăng trưởng khá của cả nước

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, trong bối cảnh năm 2021 chịu tác động hết sức nặng nề của dịch bệnh, lũ lụt, biến đổi khí hậu, tốc độ tăng trưởng của tỉnh có dấu hiệu hồi phục. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 tăng khoảng 5,04%, chưa đạt kế hoạch năm 2021 đề ra, song đây là mức tăng trưởng khá, là một trong những tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng khá của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 60.460 tỷ đồng.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mặc dù chịu tác động của dịch bệnh nhưng vẫn luôn giữ mức tăng trưởng ổn định, tăng 3,56% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp và xây dựng có sự đột phá, phục hồi với mức tăng trưởng 7,78% so với cùng kỳ, trong đó lĩnh vực công nghiệp tăng 9,07%; khu vực thương mại - dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng, chưa hồi phục có mức tăng 0,35% so với cùng kỳ; lĩnh vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm có dấu hiệu tăng trưởng do nhiều hoạt động sản xuất tăng trở lại, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 21.154 tỷ đồng, đạt 109,3% so với dự toán; trong đó, thu nội địa 17.519 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán; thu xuất nhập khẩu 3.635 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán, bằng 79,57% so với cùng kỳ. Cơ cấu nguồn thu chuyển biến theo hướng tích cực, ít lệ thuộc vào một số sản phẩm chủ lực (số thu từ ô tô chiếm hơn 70% tổng thu nội địa năm 2015, giảm xuống dưới 50% trong năm 2021).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, năm 2022 phát triển kinh tế đi đôi với phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: X.P

Cũng trong năm 2021, cả tỉnh tiếp tục thực hiện đạt được nhiều kết quả 3 nhiệm vụ đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đánh giá cao kết quả đã được trong năm qua, lãnh đạo một số địa phương đề nghị tỉnh quan tâm đến công tác đầu tư, tài nguyên môi trường. Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh thừa nhận địa phương bị phê bình về việc giải ngân chậm và cho biết các dự án giải ngân chậm chủ yếu là do vướng giải phóng mặt bằng, vì vậy nên đưa công tác giải phóng mặt bằng vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư để không ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư dự án.

Phát triển kinh tế đi đôi với phòng chống dịch

Nhận định việc phát triển kinh tế năm 2022 phụ thuộc rất lớn vào thực hiện có hiệu quả chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vì vậy, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 mà UBND tỉnh đặt ra là phải thực hiện nghiêm chiến lược “5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + ý thức của người dân”.

Xây dựng và thực hiện tốt chương trình phục hồi kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao nâng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ, lấy phát triển dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Phục hồi và phát triển ngành du lịch, dịch vụ thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Sở Tài chính Đặng Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.P

Nhắc lại kết quả đạt được trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng đó là kết quả từ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành từ tỉnh đến các địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh phải tập trung cho phòng chống dịch ngay từ cơ sở, triển khai tiêm vắc xin và điều trị. Triển ngay các nghị quyết Chính phủ, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức tốt Năm du lịch quốc gia mà tỉnh đăng cai. Đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu. Đầu tư hạ tầng kết nối để tạo nguồn thu, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Chú trọng công tác tài nguyên, môi trường, khoáng sản. “Với kết quả đạt được trong năm 2021 sẽ là tiền đề và niềm tin vững chắc cho tỉnh ta thực hiện, hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022. Quảng Nam phải là thương hiệu thu hút đầu tư như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam”, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho rằng kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021 rất đáng mừng, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. "Đó là nhờ tỉnh dự báo, đưa ra các giải pháp, ngăn chặn quyết liệt dịch bệnh Covid-19 giúp công tác phòng chống dịch hiệu quả".

Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề. Vì vậy, đề nghị các dự án phải triển khai ngay từ đầu năm để tạo không khí sôi nổi, rầm rộ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% xã, phường, thị trấn phải kết nối mạng; đăng cai Năm du lịch quốc gia thành công; quan tâm hơn đến công tác tài nguyên, khoáng sản, môi trường.