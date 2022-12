Nam Giang thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(QNO) - Sáng nay 28/12, UBND huyện Nam Giang tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí nhằm thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang - A Viết Sơn chia sẻ tại hội nghị gặp mặt. Ảnh: A.N

Theo UBND huyện Nam Giang, năm 2022 dù chịu ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh nhưng địa phương đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 6 chỉ tiêu đạt và 12 chỉ tiêu vượt.

Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi đạt hơn 305 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 2.680 tỷ đồng; giá trị sản xuất công thương mại - dịch vụ đạt hơn 541 tỷ đồng. Thu ngân sách nội địa hơn 526 tỷ đồng.

Nam Giang giảm 473 hộ nghèo trong năm 2022, vượt 83 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao (390 hộ). Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa... từng bước được phát huy; quốc phòng - an ninh, an ninh biên giới luôn được giữ vững, ổn định.

Đông đảo phóng viên, nhà báo tham dự hội nghị gặp mặt. Ảnh: A.N

Nam Giang duy trì thực hiện Biên bản kết nghĩa thôn - bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào; thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền huyện Đắc Chưng (Sê Kông, Lào) với phần quà gồm 5 tấn gạo và nhu yếu phẩm trị giá 100 triệu đồng. Giai đoạn 2022 - 2025, Nam Giang cam kết hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân nghèo huyện Đắc Chưng với kinh phí 800 triệu đồng.

Năm 2023, bên cạnh tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và con vật nuôi, Nam Giang định hướng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình chính sách, dự án thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ tài nguyên lâm - khoáng sản; tăng cường biện pháp thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm...

Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại hội nghị gặp mặt. Ảnh: A.N

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cảm ơn các cơ quan báo chí và phóng viên, nhà báo thời gian qua đã luôn đồng hành, chia sẻ với địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ông A Viết Sơn mong muốn thời gian đến, báo chí tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tuyên truyền và thông tin sâu rộng những kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phản ánh những khó khăn, đề xuất giải pháp trong định hướng phát triển của địa phương...

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang - A Viết Sơn tặng giấy khen các phóng viên có thành tích tốt trong công tác báo chí năm 2022 trên địa bàn. Ảnh: A.N

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang tặng giấy khen 6 cá nhân có thành tích tốt trong công tác báo chí năm 2022 trên địa bàn Nam Giang, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Trước đó, các phóng viên, nhà báo có buổi tham quan, ghi nhận thực tế điểm du lịch cộng đồng Za Ra và mô hình chăn nuôi heo cỏ tập trung tại thôn Ga Lêê (xã Tà Bhing).