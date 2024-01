Ngành thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

(QNO) - Sáng nay 8/1, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đánh giá, năm 2023 toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh những nhiệm vụ được giao theo kế hoạch từ đầu năm, trong kỳ báo cáo đã phát sinh nhiều nhiệm vụ, các cuộc thanh tra giao đột xuất nhưng Thanh tra tỉnh và toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua hoạt động thanh tra phát hiện sai phạm về tiền tăng 33,5%, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: N.Đ

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng; đạt 75,6% các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết dứt điểm; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

Đối công tác PCTN, tiêu cực, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, toàn tỉnh thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đảm bảo đúng quy định. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 là 73 người (kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ); tiến hành xác minh 69/69 trường hợp thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập và đã ban hành kết luận xác minh theo quy định.

“Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra là 1 vụ; có 1 người là cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật (cảnh cáo) do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng” – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra cho các cá nhân. Ảnh: N.Đ

Đánh giá về những kết quả đạt được, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra năm 2023. Trong đó, có cuộc thanh tra triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch phân kỳ và tiến độ chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Một số cuộc thanh tra do các địa phương tiến hành theo ủy quyền của UBND tỉnh chất lượng còn hạn chế, thời gian kéo dài so với quy định. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra; một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Về nhiệm vụ năm 2024, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh, toàn ngành triển khai thực hiện đảm bảo Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 14/12/2023; các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giao.

Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyết tâm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Đại biểu dự hội nghị ngành thanh tra tỉnh sáng nay 8/1. Ảnh: N.Đ

“Trong công tác PCTN, toàn ngành thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan có chức năng kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh để thực hiện tốt công tác kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Tập trung theo dõi, đánh giá công tác PCTN, tiêu cực tại các đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2023 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực năm 2024. Xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra và kiểm soát tài sản, thu nhập” – ông Tiến phát biểu.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chánh Thanh tỉnh Nguyễn Đức Tiến; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân và trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 12 cá nhân trong và ngoài ngành thanh tra tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể.

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 277 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 190 kết luận thanh tra, qua thanh tra tại 469 đơn vị đã phát hiện sai phạm 67.195,968 triệu đồng và 107.643,9m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 47.592,513 triệu đồng và 98.208,5m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác 19.603,455 triệu đồng và 9.435,4 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 278 cá nhân và cảnh cáo 2 cá nhân; chuyển Cơ quan Điều tra 4 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp.