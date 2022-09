Nghĩa tình với Sê Kông

Bằng tình cảm truyền thống, tinh thần đoàn kết và mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) - Sê Kông (Lào), thời gian qua, nhiều công trình trụ sở làm việc đã được khởi công xây dựng, xem đó như món quà ý nghĩa, hướng đến sự phát triển chung của cộng đồng địa phương nước bạn Lào.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông thực hiện nghi thức khởi công nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Mới đây, nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam tại các tỉnh Nam Lào, 2 công trình nhà làm làm việc của Công an huyện Đắc Chưng và trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sê Kông đã được khởi công trong niềm vui của chính quyền hai bên.

Các công trình này là quà tặng của chính quyền và nhân dân Quảng Nam giúp chính quyền tỉnh Sê Kông có thêm điều kiện trong hoạt động điều hành công việc, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, phục vụ nhu cầu phát triển.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm 2022, Việt Nam - Lào có nhiều sự kiện quan trọng, hướng đến chào mừng kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022). Vì thế, món quà càng có thêm ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, hợp tác, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với tỉnh Sê Kông kết nghĩa.

Trước khi tiến hành khởi công công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, vượt qua tình hình dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã chủ động kết nối, tích cực phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng của hai tỉnh thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau thời gian ngắn, các thủ tục pháp lý đã được hoàn thiện, đảm bảo các nội dung cần thiết để triển khai dự án theo quy định pháp luật về đầu tư của hai nước.

“Công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng có tổng mức đầu tư 10,6 tỷ đồng, do Công an tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư trên tổng diện tích xây dựng hơn 800m2. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2023, góp phần nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ tại địa phương” - Đại tá Huỳnh Sông Thu nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói, cùng với nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, công trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sê Kông, với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, cũng là món quà tình nghĩa của Quảng Nam tặng Sê Kông. Công trình được xây dựng theo quy mô nhà 2 tầng, kết cấu bê tông cốt thép với tổng diện tích sàn khoảng 1.200m2, đáp ứng nhu cầu ứng phó, kiểm soát bệnh tật của chính quyền tỉnh Sê Kông.

“Trong bối cảnh dịch Covid-19 và tình hình bệnh tật ngày càng diễn biến phức tạp, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cũng như thắt chặt tình hữu nghị giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông.

Để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sê Kông phát huy hiệu quả sau khi đi vào hoạt động, thời gian tới, Quảng Nam sẽ hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, các nhân viên y tế, đáp ứng công việc điều hành, chăm sóc sức khỏe người dân tại chỗ” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Bày tỏ cảm kích trước những món quà ý nghĩa từ phía Quảng Nam, đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông nói, địa phương cam kết hỗ trợ hết trách nhiệm và khả năng có thể, nhằm sớm đưa các công trình vào hoạt động. Đồng thời đặt niềm tin vào chất lượng công trình, xem đó là cơ hội để cải thiện hạ tầng cơ sở, góp phần nâng cao diện mạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.