Núi Thành: Dấu ấn phát triển kinh tế - xã hội nửa nhiệm kỳ

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, kinh tế - xã hội huyện Núi Thành có nhiều khởi sắc, tạo dấu ấn khả quan...

Doanh nghiệp may mặc hoạt động ổn định trong Cụm công nghiệp Núi Thành. Ảnh: Văn Phin

Kết quả khả quan

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 5 nhóm với 18 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện, kết quả có 9/19 chỉ tiêu đạt so với nghị quyết.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư tăng bình quân hằng năm; phổ cập giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi; tỷ lệ hộ nghèo; nhóm chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh (3 chỉ tiêu), nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu). Có 8/19 chỉ tiêu có nội dung đạt và chưa đạt so với nghị quyết.

Núi Thành triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Huyện ủy Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch 167/2023 về thực hiện Kết luận số 48/2023 của Bộ Chính trị và Công văn số 1620/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030. Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã còn lại có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Ông Nguyễn Văn Mau - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành cho biết, từ nửa cuối năm 2022 đến nay, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, toàn huyện triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế huyện tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ tiếp tục tăng trong cơ cấu ngành kinh tế.

Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) của các ngành kinh tế trên địa bàn huyện năm 2022 đạt 109.832 tỷ đồng, tăng 136,11% so với năm 2021.

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2022 là 44.858 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm đạt 13,68%. Công tác đầu tư công đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nợ đọng xây dựng cơ bản được giải quyết, số nợ đọng xây dựng cơ bản đã giảm mạnh. Huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển vào các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Thời gian qua Núi Thành tập trung triển khai các nhiệm vụ về công tác quy hoạch, trọng tâm là hoàn thiện quy hoạch phát triển đô thị huyện và quy hoạch nông thôn mới. Thực hiện lập quy hoạch chi tiết đô thị Núi Thành và các khu vực ngoài phạm vi Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ban hành các nghị quyết, đề án về phát triển đô thị của huyện giai đoạn đến năm 2030. Cùng với tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện; tăng cường liên kết, khớp nối giao thông giữa các địa phương; nhiều dự án lớn, trọng điểm về giao thông và hạ tầng đô thị được đầu tư.

Những hạn chế và giải pháp

Bên cạnh thành quả đạt được tạo nên dấu ấn giữa nhiệm kỳ, việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện Núi Thành khóa XXII còn một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt và đạt thấp so với mục tiêu nghị quyết đề ra.

Hai mục tiêu lớn của nhiệm kỳ là phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành thị xã năm 2023 chưa đạt được. Qua thực tế, chương trình phát triển đô thị Núi Thành còn nhiều khó khăn; công tác lập quy hoạch còn chậm, chất lượng chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế chưa đồng bộ; công tác quản lý đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm trễ, kéo dài.

Mặt khác, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản, đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý xây dựng còn thiếu quyết liệt, chưa xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm; tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp và khu dân cư chưa được xử lý hiệu quả; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, lúng túng. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai còn chậm; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chất lượng chưa cao, mục tiêu về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023 không đạt.

Theo ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành, để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, trên cơ sở dự báo tình hình, nguồn lực, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, nguồn lực hiện nay, tính khả thi khi triển khai thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, về nhóm chỉ tiêu kinh tế, đến năm 2025, Núi Thành về đích huyện nông thôn mới (theo nghị quyết là năm 2023); đầu tư phát triển đô thị Núi Thành theo tiêu chí đô thị loại III, tạo nền tảng đến trước năm 2030, đô thị Núi Thành đạt chuẩn đô thị loại III và hình thành thị xã Núi Thành vào thời điểm đến năm 2030.

Về nhóm chỉ tiêu văn hóa, xã hội, đến năm 2025, có 2 trường THPT (chiếm tỷ lệ 66,67%) đạt chuẩn quốc gia mức 1; 45% trường mầm non, 55% trường tiểu học và 30% trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức 2.

Đến năm 2025, có 55% THCS dạy học 2 buổi/ngày. Đảng bộ huyện Núi Thành yêu cầu các cấp, ngành của hệ thống chính trị tiếp tục, kiên trì triển khai các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.