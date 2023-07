Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: “Đối mặt với khó khăn, Quảng Nam phải sáng tạo để phát triển”

(QNO) - Trong khuôn khổ cuộc làm việc chiều nay 10/7, các đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội cùng đoàn giám sát tiếp tục trao đổi với lãnh đạo tỉnh liên quan vấn đề phát triển năng lượng; triển khai các nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiến nghị cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp du lịch để phục hồi sau khó khăn. Ảnh: T.C

Dự buổi làm việc có các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở ngành.

Nhiều khó khăn, thách thức

Bên cạnh kiến nghị của các sở, ngành và UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị xem xét kỹ lưỡng việc khai thác điện mặt trời, không cấp phép làm điện mặt trời gần nguồn nước để giữ vững an ninh nguồn nước. Chú ý việc cấp nước cho vùng hạ lưu của các thủy điện trong mùa nắng nóng để chống xâm nhập mặn...

Báo cáo thêm về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho hay kinh tế - xã hội đạt được một số kết quả nhất định. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, tiếp tục là bệ đỡ của nền kinh tế tỉnh (khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7% so với cùng kỳ); hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ tiếp tục diễn ra sôi động (khu vực dịch vụ tăng 3,2% so với cùng kỳ).

Các hoạt động thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh giải ngân vốn, tiến độ thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển.

Chất lượng giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư được tập trung chỉ đạo giải quyết.

Du lịch phục hồi chậm, doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: T.C

Bên cạnh những kết quả lạc quan, tình hình kinh tế trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 30%; xây dựng giảm 16,4%. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn. Giá vật liệu xây dựng tăng cao làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, công trình, ảnh hưởng lớn đến các nguồn thu chính của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp hiện gặp khó.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiến nghị xem xét cơ chế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, tính toán những giải pháp cấp bách gỡ khó cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là doanh nghiệp du lịch để phục hồi du lịch.

Quảng Nam có nhiều nỗ lực

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh kiến nghị trong khi chờ ban hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Bất động sản mới, Chính phủ sớm ban hành nghị định sửa đổi một số điều liên quan để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Quảng Nam đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kéo dài thời gian thực hiện cũng như giải ngân vốn của một số dự án bức thiết.

Đồng thời, kiến nghị Trung ương sớm xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, cập nhật, kết nối, chia sẻ, hoàn thiện nền tảng quản lý và cung cấp dịch vụ công toàn diện trên môi trường mạng. Xem xét nghiên cứu cơ chế tài chính, chính sách thuế đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khởi nghiệp hoặc đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế...

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đánh giá cao tỉnh Quảng Nam đã tích cực xây dựng, triển khai các chỉ đạo về quy hoạch năng lượng. Đồng thời ghi nhận kết quả tổ chức chính sách pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành trong phát triển năng lượng, trong đó bao quát và đầy đủ 4 phân ngành phát triển năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đoàn giám sát về năng lượng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các bộ, ngành của trung ương và tỉnh Quảng Nam đánh giá sâu về thủy điện tại Quảng Nam; tính toán thêm vấn đề về sinh kế lòng hồ thủy điện, dịch vụ môi trường rừng và phát triển kinh tế dưới tán rừng. Các bộ ngành nghiên cứu tiếp thu kiến nghị của Quảng Nam để hoàn thiện hơn nữa quy trình vận hành liên hồ chứa ở lưu vực các hồ thủy điện.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận những nỗ lực của Quảng Nam trong thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2023, cũng như một số điểm sáng trong tình hình kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

“Dù Quảng Nam đánh giá thu ngân sách chưa đạt, nhưng kết quả cũng phần nào phản ánh nỗ lực hết sức lớn của địa phương trong tất cả lĩnh vực, kể cả năng lượng. Tình hình giải ngân đầu tư công chưa được mạnh, đề nghị cần xem xét lại các yếu tố, kể cả công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, gỡ những khó khăn” - đồng chí Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải yêu cầu các bộ ngành cùng vào cuộc, quan tâm chung tay với tỉnh Quảng Nam tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại.

“Quốc hội hết sức cầu thị, chia sẻ những khó khăn mà Quảng Nam đang đối mặt, cũng là khó khăn chung của cả nước. Tỉnh đã có nhiều nỗ lực, nhưng trong bối cảnh hiện tại, phải nhìn thấy điểm hạn chế, thấy nhiệm vụ phải làm để kiên trì tháo gỡ. Đối mặt với khó khăn, Quảng Nam phải sáng tạo để phát triển và phát triển bền vững” - đồng chí Nguyễn Đức Hải nói.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập hợp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, các bộ ngành giải quyết trong thẩm quyền, chuẩn bị cho kỳ họp sắp đến của Quốc hội. Tỉnh cần đề xuất cụ thể các chính sách, để xem xét tạo điều kiện hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh để được phê duyệt và công bố trong thời gian sớm nhất.