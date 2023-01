Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chúc tết lực lượng cảnh sát giao thông

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam hiến 250 đơn vị máu

M.LINH | 13/01/2023 - 08:42

(QNO) - Ngày 12/1, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam tham gia “Lễ hội xuân hồng” do Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Công an tỉnh tổ chức.