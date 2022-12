Phó Thủ tướng Campuchia tham quan và làm việc tại THACO Chu Lai

(QNO) - Sáng nay 24/12, Đoàn đại biểu dự Hội thảo giao lưu nghị sĩ hữu nghị giữa nghị viện hai nước Việt Nam - Campuchia có chuyến tham quan và làm việc tại THACO Chu Lai.

Bà Men Sam An - Phó Thủ tướng Campuchia cùng các đại biểu tham quan hoạt động sản xuất ô tô của THACO Chu Lai. Ảnh: N.Đ

Đoàn đại biểu nước Campuchia do bà Men Sam An - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu nước CHXHCN Việt Nam do ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia làm trưởng đoàn.

Cùng tham quan và dự cuộc làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước.



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu trước các nghị sĩ hai nước Việt Nam - Campuchia tại THACO Chu Lai. Ảnh: N.Đ

Tại buổi làm việc, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO báo cáo dự án đầu tư phát triển nông nghiệp tại Campuchia. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Campuchia thời gian qua đã giúp đỡ, hỗ trợ THACO trong đầu tư. Cụ thể, đã có chính sách kịp thời trong thủ tục về xuất khẩu, chính sách về thuế, thúc đẩy phát triển nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ và khép kín tuần hoàn.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO thông tin về dự án đầu tư phát triển nông nghiệp tại Campuchia. Ảnh: N.Đ

Thay mặt hơn 60 nghìn nhân viên THACO, ông Trần Bá Dương bày tỏ vinh hạnh được đón tiếp Phó Thủ tướng cùng đoàn nghị sĩ Campuchia đến thăm THACO Chu Lai. Và mong sẽ được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Campuchia đến thăm khu liên hợp THACO đang đầu tư tại Campuchia.

Phát biểu trước đoàn đại biểu nghị sĩ hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, THACO luôn giàu tâm huyết, lòng nhiệt thành, quyết tâm đầu tư phát triển ngành cơ khí chế tạo, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Tập đoàn đi đầu trong áp dụng công nghệ mới, đổi sáng tạo và giải quyết việc làm, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời tin tưởng rằng, THACO Chu Lai sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Đại biểu nghe giới thiệu về hành trình phát triển của THACO Chu Lai và những định hướng chiến lược trong thời gian tới của THACO. Ảnh: N.Đ

Về chiến lược đầu tư của THACO tại Campuchia, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đây là bước đi đúng đắn, sáng tạo, đến nay đã gặt hái được những kết quả, thành công bước đầu. Điều quan trọng là đã chuyển đổi cơ cấu đầu tư, thay đổi phương thức làm ăn theo hướng nông nghiệp hiện đại gắn với xuất khẩu nâng cao giá trị sản phẩm. Có được thành tựu này phải kể đến sự giúp đỡ quan trọng của chính quyền và nhân dân các địa phương Campuchia.

“Nhân chuyến thăm của Phó Thủ tướng Men Sam An và các nghị sĩ Campuchia, chúng tôi mong muốn chính quyền và các cơ quan, nhân dân Campuchia tiếp tục ủng hộ THACO đầu tư kinh doanh, phát huy thế mạnh của doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực cơ khí, chế tạo... Tin rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia, giữa THACO Chu Lai với các địa phương Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà lưu niệm cho Phó Thủ tướng Campuchia. Ảnh: N.Đ

Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An cho biết, rất ấn tượng khi tham quan hoạt động sản xuất ô tô, xe tải, xe khách của THACO Chu Lai; chúc THACO tiếp tục thành công hơn nữa trong chiến lược đầu tư phát triển. Bà Men Sam An khẳng định, Chính phủ Campuchia luôn luôn hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư làm ăn tại Campuchia; những lĩnh vực THACO đang đầu tư được Chính phủ Campuchia rất quan tâm, ủng hộ.