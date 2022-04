Quảng Nam - Đà Nẵng tiếp tục hợp tác hiệu quả, trở thành điểm sáng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

(QNO) - Chiều nay 25.4 tại huyện Duy Xuyên đã diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27.4.2016 (Kết luận 26) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các sở ngành hai địa phương dự hội nghị.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã phối hợp triển khai có hiệu quả một số dự án như khơi thông sông Cổ Cò với tổng chiều dài 28km (đoạn qua tỉnh Quảng Nam có chiều dài 19,7km, đoạn qua TP.Đà Nẵng có chiều dài 8,3km).

Hoàn thành giải phóng mặt bằng một phần dự án Làng đại học Đà Nẵng. Đầu tư các tuyến quốc lộ 14D, 14G và 14B, kết nối hệ thống giao thông 2 địa phương thông qua các quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch vùng giữa các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam giáp với thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, hai địa phương cũng đã phối hợp khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng tam giác Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn; quảng bá, hợp tác sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm an toàn cho nông dân và doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp xúc tiến quảng bá, phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch; hợp tác, hỗ trợ đầu tư phát triển trên lĩnh vực văn hóa…

Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khẳng định, qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận 26, tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ, khai thác tốt những lợi thế để cùng phát triển. Việc liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, phát triển y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh… được triển khai thực hiện có hiệu quả.

[CLIP] - Các đồng chí lãnh đạo Quảng Nam và TP.Đà Nẵng viếng hương Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà:

Hạ tầng giao thông kết nối giữa hai địa phương ngày càng hoàn thiện, thông suốt, công tác quản lý khai thác nguồn nước của các sông chảy qua hai địa phương, việc kiểm tra giám sát vận hành nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn được phối hợp đồng bộ. Hai đại phương phối hợp kiểm tra, thực hiện tốt kế hoạch liên kết phát triển du lịch…

“Đây là nỗ lực rất lớn, là sự kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam và Đà Nẵng. Trong những thời điểm khó khăn nhất, Quảng Nam luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của TP.Đà Nẵng cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu giúp Quảng Nam nhận diện cơ hội để vươn lên phát triển mạnh mẽ” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.