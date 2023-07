Quảng Nam kiến nghị quan tâm nhiều hơn đến sinh kế người dân vùng thủy điện

(QNO) - Chiều nay 10/7, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do các đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội dẫn đầu có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2023 tại Quảng Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (giữa) đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.C

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và một số sở ngành dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương đã báo cáo tổng quan về quy hoạch, đầu tư phát triển năng lượng; tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng; phương án phát triển điện lực trong quy hoạch tỉnh. Đồng thời, báo cáo vấn đề liên quan đến các dự án thủy điện và lưới điện; quản lý kho xăng dầu, tình hình dự trữ xăng dầu; tình hình cấp đất cho các dự án điện mặt trời; tiềm năng, trữ lượng và việc điều tra đánh giá khoáng sản uranium trên địa bàn.

Qua rà soát, Quảng Nam có 40 dự án thủy điện nằm trong quy hoạch với tổng công suất thiết kế 1.775,26MW, điện lượng trung bình năm theo thiết kế khoảng 6.183,07 triệu kWh. Trong đó có 10 dự án thủy điện bậc thang do Bộ Công Thương lập, thẩm định, phê duyệt và 30 dự án thủy điện vừa và nhỏ do UBND tỉnh lập được HĐND tỉnh thông qua.

Đến nay, 29/40 công trình thủy điện có trong quy hoạch đã vận hành phát điện với tổng công suất thiết kế hơn 1.500MW, điện lượng trung bình năm theo thiết kế khoảng 5.500 triệu kWh.

Quảng Nam hiện có 29 công trình thủy điện có trong quy hoạch đã vận hành phát điện. Ảnh: T.C

Trên địa bàn tỉnh còn có 4 công trình thủy điện nhỏ không thuộc quy hoạch với tổng công suất 8,9MW. Các công trình này được đầu tư xây dựng từ rất lâu trước khi có các yêu cầu về thực hiện quy hoạch.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ có quyết định giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư dự án điện khí với tổng mức đầu tư khoảng 38.510 tỷ đồng; thời gian vận hành dự kiến vào khoảng quý IV/2023 (750MW), quý II/2024 thêm 750MW. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được khởi công xây dựng.

Trên địa bàn tỉnh có 1 nhà máy nhiệt điện là Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn (công suất thiết kế 30MW, sản lượng điện bình quân năm theo thiết kế 180 triệu kWh) tại huyện Nông Sơn do Công ty CP Than - điện Nông Sơn thuộc Tập đoàn Than khoáng sản quản lý vận hành, phát điện thương mại từ ngày 21/4/2015.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Tại buổi làm việc, Quảng Nam kiến nghị với đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều nội dung liên quan đến công tác bàn giao, tiếp nhận lưới điện của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; công tác quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035; đầu tư các công trình năng lượng trên địa bàn tỉnh; và đặc biệt quan tâm hỗ trợ sinh kế nhiều hơn cho người dân khu vực các dự án thủy điện...

Để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, UBND tỉnh cũng đề nghị các Bộ TN-MT, Công Thương, NN&PTNT xem xét một số kiến nghị liên quan Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quy trình 1865).

Các đại biểu dự buổi làm việc với đoàn giám sát. Ảnh: T.C

Đối với lĩnh vực dầu khí, Quảng Nam đề xuất Bộ GT-VT sớm phê duyệt quy hoạch cảng luồng 50 vạn tấn, vừa tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để triển khai quy hoạch nhằm từng bước hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cảng phát triển dịch vụ logistic, phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vừa phù hợp với quy định tại Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.