Quảng Nam tiếp đón Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào

Bàn giao 16 trụ sở công an bản cho Công an tỉnh Sê Kông (Lào)

THÀNH CÔNG - MINH TUẤN | 04/07/2022 - 15:41

(QNO) - 16 trụ sở Công an bản được hoàn thành, bàn giao cho Công an tỉnh Sê Kông là dấu ấn đáng chú ý trong số nhiều hoạt động phối hợp giữa Công an Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Lào).