(QNO) - Tối nay 19.8, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Cấm Dơi (19.8.1972 - 19.8.2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Cấm Dơi. Ảnh: S.A

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, cựu chiến binh, gia đình có công với nước và đông đảo nhân dân địa phương.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn cho biết, chiến thắng Cấm Dơi cách đây 50 năm không chỉ là niềm tự hào của quân và dân huyện Quế Sơn nói riêng, của tỉnh Quảng Nam và khu 5 nói chung, mà còn là mốc son quan trọng mở đầu cho những chiến công oanh liệt góp phần vào thắng lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: S.A

“Chiến thắng Cấm Dơi đã đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của bộ đội chủ lực Quân khu 5, lực lượng vũ trang địa phương và phong trào cách mạng của nhân dân Quế Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Một chiến thắng để lại nhiều kinh nghiệm quý báu về phối hợp tác chiến của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, du kích trong thế trận chiến tranh nhân dân và phong trào nổi dậy của quần chúng.

Đó cũng là chiến thắng của trí thông minh, lòng quả cảm, ý chí quyết tâm của cán bộ - chiến sĩ quân giải phóng, là nghệ thuật chọn cách đánh vây lấn của Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Sư đoàn 711, là khả năng bảo đảm tốt nhất công tác hậu cần kỹ thuật. Và, cũng là thắng lợi của công tác binh địch vận, sự tham gia về mọi mặt của quân và dân huyện Quế Sơn cùng các ngành, đoàn thể của tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ huy thống nhất của Tỉnh ủy Quảng Nam” - ông Đinh Nguyên Vũ nhấn mạnh.

Ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: S.A

Chiến thắng Cấm Dơi còn là chiến thắng của tinh thần, ý chí kiên cường “Một tấc không đi, một li không rời” của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, là tinh thần chiến đấu quả cảm của cán bộ - chiến sĩ, là lời thề vang dậy núi sông “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; luôn nêu cao ý chí kiên cường bất khuất, bất chấp hiểm nguy, vượt qua muôn vàn gian khổ, sống trong mưa bom bão đạn, quyết bám đất giữ làng, chuẩn bị mọi mặt để phát động tiến công và làm tan rã hoàn toàn bộ máy đàn áp của Mỹ - ngụy trên mảnh đất Quế Sơn, góp phần cùng quân dân cả tỉnh và cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo ông Đinh Nguyên Vũ, những ngày đầu mới giải phóng, Quế Sơn phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Trên các làng mạc, ruộng đồng đầy rẫy những vết đạn, hố bom, tiềm ẩn bao hiểm nguy; hàng vạn người dân trở về quê hương trong tình cảnh không nhà cửa; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh hầu như không có.

Nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ nhiều phía, đặc biệt là tập trung phát huy tối đa nội lực, Quế Sơn ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định qua từng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Những năm 1975 - 1980, tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế huyện chiếm 90%, đến năm 2021 giảm còn 15%.

Trung tâm hành chính huyện Quế Sơn. Ảnh: S.A

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nếu năm 1990, tổng nguồn vốn huy động xây dựng cơ sở hạ tầng chỉ khoảng 5 - 6 tỷ đồng thì những năm gần đây tăng lên hàng trăm tỷ đồng/năm.

Nếu những năm 1976 - 1980 giá trị sản xuất toàn nền kinh tế của huyện đạt khoảng 1.000 tỷ đồng/năm thì năm 2021 đạt gần 9.000 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Quế Sơn đạt xấp xỉ 40 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện giảm còn 3,45%...

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: S.A

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói: “Hôm nay, về với Quế Sơn, đứng trước Tượng đài chiến thắng Cấm Dơi giữa ngọn đồi sừng sững uy nghiêm, chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí trên khắp mọi miền Tổ quốc đã ngã xuống trong chiến dịch đánh chiếm Cấm Dơi, giải phóng quận lỵ Quế Sơn, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...”.

Đồng chí Phan Việt Cường nhìn nhận, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, trải qua hơn 47 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quế Sơn đã tập trung xây dựng, tái thiết quê hương và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt là, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Đại tá Hoàng Minh Tiến - đại diện cựu chiến binh các đơn vị tham gia chiến đấu kể lại ký ức trận đánh Cấm Dơi. Ảnh: S.A

Hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, các tuyến giao thông huyết mạch được đầu tư xây dựng; thị trấn Hương An hình thành tạo nên sức bật mới cho quá trình đô thị hóa để Quế Sơn là huyện đầu tiên của Quảng Nam có 2 thị trấn. Cùng với Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, các cụm công nghiệp Đông Phú, Hương An, Quế Cường… là điều kiện, tiền đề để Quế Sơn đẩy mạnh phát triển công nghiệp, chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ...

Theo đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, thời gian qua công tác đền ơn đáp nghĩa ở Quế Sơn đạt kết quả tốt, nhiều năm liền huyện là “điểm sáng” của tỉnh trong thực hiện các chính sách đối với người có công cách mạng. Chất lượng giáo dục - đào tạo, hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân cải thiện đáng kể. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên...

“Những thành tựu đạt được rất đáng tự hào, sẽ là động lực to lớn, tạo đà vững chắc cho Quế Sơn tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến” - đồng chí Phan Việt Cường nói.

Chị Đỗ Thị Linh Phương - Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn đại diện thế hệ trẻ phát biểu cảm tưởng. Ảnh: S.A

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quế Sơn thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hào khí của chiến thắng Cấm Dơi, khơi dậy khát vọng vươn lên, đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Trong đó, cần tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số.

Nhờ nỗ lực thu hút đầu tư, những năm qua lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Quế Sơn có bước chuyển biến mạnh mẽ. Ảnh: S.A

Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh mẽ du lịch - dịch vụ. Xây dựng thị trấn Đông Phú thành trung tâm chính trị - hành chính; mở rộng thị trấn Hương An thành đô thị năng động, kết nối với chuỗi đô thị vùng Đông Nam của tỉnh. Phát triển mạnh các khu phố chợ, khu dân cư - thương mại; ưu tiên đầu tư khớp nối các tuyến giao thông của huyện với quốc lộ 14E, các trục tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn với đường Võ Chí Công, tạo sự liên hoàn, lan tỏa động lực phát triển.

Huyện phải chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình sản xuất chuyên canh, nông nghiệp sạch, công nghệ cao, tạo ra nhiều sản phẩm OCOP mang thương hiệu đặc trưng của Quế Sơn. Nâng cao chất lượng, tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lãnh đạo huyện Quế Sơn. Ảnh: S.A

Tập trung phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy tính năng động, sáng tạo, ý chí, khát vọng vươn lên, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự...



Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn phát biểu đáp từ. Ảnh: S.A

“Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Cấm Dơi là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang, hào hùng của dân tộc và của quê hương; khẳng định những thành tựu to lớn đã đạt được nửa thế kỷ qua; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của cán bộ, nhân dân Quế Sơn. Qua đó, càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương...” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nói: “Thay mặt Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quế Sơn xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương Quế Sơn ngày càng phát triển toàn diện...”.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: S.A

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho lãnh đạo huyện Quế Sơn và tặng 50 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.