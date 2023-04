Quý I/2023, Quảng Nam tiếp nhận, xử lý hơn 2.600 đơn của công dân

(QNO) - Sáng nay 4/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị giao ban sáng nay 4/4. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 153 vụ phạm pháp hình sự (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2022). Điều tra, khám phá 134/153 vụ phạm pháp hình sự (trong đó, có 25/25 vụ án nghiêm trọng); khởi tố 170/392 bị can; khởi tố 59/120 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt, vận động đầu thú 10 đối tượng có quyết định truy nã.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện quyền công tố và kiểm sát giải quyết 820 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố mới (số mới 632 tin, tăng 150 tin so với cùng kỳ năm 2022). Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử 1.310/3.576 vụ án các loại.

Trong quý I, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh duy trì đều đặn tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định, đã tổ chức tiếp 28 lượt/380 người/24 vụ. Toàn tỉnh tổ chức tiếp 2.986 lượt/3.496 người, tăng 5,48% về số lượt người so với cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận, xử lý 2.619 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.Đ

Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, thụ lý điều tra 13/35 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; trong đó, năm 2022 chuyển sang 8/10 bị can, khởi tố mới 5 vụ/25 bị can. Viện kiểm sát nhân dân thụ lý 6 vụ/8 bị can, đã giải quyết 4 vụ/5 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 4 vụ/5 bị cáo án sơ thẩm, đã giải quyết, xét xử 1 vụ/1 bị cáo, còn lại 3 vụ/4 bị cáo đang giải quyết.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, dưới sự điều hành của chủ trì hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính tỉnh tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, các mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp gắn với dự báo tình hình để phối hợp thực hiện tốt hơn công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong thời gian tới.