Quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

(QNO) - Sáng nay 20/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị của UBND tỉnh trực tuyến với các ngành, địa phương tổng kết tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: X.P

Quảng Nam thuộc nhóm có mức tăng trưởng cao nhất cả nước

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở KH-ĐT báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Sở Tài chính báo cáo một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Cục Thống kê tỉnh đánh giá, phân tích số liệu kinh tế - xã hội năm 2022, dự báo tình hình năm 2023.

Theo đánh giá, năm 2022 kinh tế - xã hội Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết tất cả lĩnh vực. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đặc biệt hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Khu vực xây dựng tăng trưởng khá, tuy còn gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao; khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tuy chịu ảnh hưởng yếu tố thời tiết bất lợi nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng.

Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Quang Thử phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.P

Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 11,2%, thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất của cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng khá cao so với cùng kỳ, vượt so với dự toán. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Tất cả 15 chỉ tiêu theo nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra năm 2022 đều đạt và vượt, trong đó vượt đối với 5 chỉ tiêu quan trọng: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách trên địa bàn, giảm số hộ nghèo, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.

Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Trong ảnh: Cảng Chu Lai. Ảnh: X.P

Tập trung năm bản lề

Về nhiệm vụ công tác năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3371 (9/12/2022) về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh.

Hội nghị cũng đã nghe dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam với chủ đề “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; hoàn thành quy hoạch tỉnh và các quy hoạch không gian quan trọng”.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra 9 giải pháp chỉ đạo, điều hành. Bao gồm: thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh gắn với triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội tại buổi làm việc với tỉnh

Hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ công tác lập và triển khai các quy hoạch; tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư; thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược theo Kết luận số 29 (ngày 4/5/2021) của Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Ảnh: X.P

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022, hy vọng sẽ tạo đà cho cả tỉnh quyết tâm vượt qua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Đồng chí Phan Việt Cường lưu ý, năm 2023 cả tỉnh tập trung hoàn thành quy hoạch, xóa nhà tạm, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; rà soát các chỉ tiêu thực hiện giữa nhiệm kỳ đại hội; tổ chức hội nghị các địa phương miền núi; lo tết cho người dân, tuyệt đối không để thiếu đói, nhất là vùng biên giới.

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang A Viết Sơn tham gia thảo luận. Ảnh: X.P

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tập trung công tác chuẩn bị tết, quan tâm đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người mất việc làm; các vấn đề phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, hàng giả, hàng nhái…

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Lê Trí Thanh nêu 10 nhiệm vụ quan trọng và cho rằng, đây là năm giữa nhiệm kỳ nên cần rà soát để có chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch, chương trình công tác năm của UBND tỉnh và của từng địa phương, ban ngành.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu phải hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh, làm cơ sở để tiếp tục quy hoạch các địa phương; triển khai quyết liệt chương trình chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tập trung đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết nợ cơ bản; đánh giá việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh; tập trung giải phóng mặt bằng, nhất là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới.