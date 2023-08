Sẵn sàng cho đại lễ

Toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm thành lập huyện đã được Núi Thành hoàn thành, sẵn sàng cho ngày đại lễ của địa phương.

Ở đường Chu Văn An thị trấn Núi Thành pa nô hộp đèn, pa nô phướn được trang trí rực rỡ. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Theo quan sát, ở đường Chu Văn An, đường Phạm Văn Đồng pa nô hộp đèn, pa nô phướn được trang trí rực rỡ. Khắp các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quảng trường hay trục đường trước các cơ quan của huyện đều treo cờ Tổ quốc.

Đặc biệt, nhiều tuyến đường đã trang hoàng lộng lẫy với nhiều thiết bị âm thanh, ánh sáng, phối màu bằng điện tử hiện đại. Các pa nô lớn nội dung Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm thành lập huyện cũng được trang hoàng ở các xã Tam Xuân 1, xã Tam Hiệp, Tam Nghĩa… Các bảng đèn led, điện hoa cổng chào, các cụm logo cổng chào làm sáng lên không khí đại lễ.

Đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm, Công an huyện đã dự thảo kế hoạch và phương án, trong đó triển khai đồng bộ các lực lượng tuần tra, kiểm tra lưu trú, kiểm soát giao thông; bảo vệ đại biểu; phối hợp với cơ quan quân sự kiểm tra an ninh, rà mìn khu vực lễ. Xây dựng các phương án chốt chặn đảm bảo giao thông; các tình huống bảo vệ các đoàn đại biểu; chỉ đạo công an các xã thị trấn, nhất là địa bàn xung quanh thị trấn Núi Thành tổ chức tuần tra 24/24.

Kế hoạch đón tiếp, phục vụ các vị đại biểu Trung ương, lãnh đạo tiền nhiệm, đại biểu các cơ quan, đơn vị đã được triển khai xong. Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tham mưu UBND huyện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đảm bảo lực lượng, phương tiện về y tế.

Vấn đề an toàn thực phẩm đến nay được kiểm soát. Các cơ quan của huyện cũng đã khảo sát, lập danh sách các nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn trên địa bàn thị trấn và các khu vực lân cận để ổn thỏa về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh.

Ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết: “Chúng tôi giao nhiệm vụ trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị thống nhất phương án phân luồng giao thông, lộ trình đưa đón cũng như sơ đồ vị trí chỗ ngồi của đại biểu… Huyện cũng đã làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam để đảm bảo điện phục vụ đại lễ. Các phần việc được sắp xếp ngăn nắp, đâu vào đấy”.

Đến nay, các công trình lễ đài, khu vực đại biểu, khu vực báo chí, khu vực hậu cần kỹ thuật... đã hoàn thành sau khi đã vận hành thử một số chi tiết, hạng mục. Ngành giao thông, đô thị đã cắt tỉa cây xanh. Việc sơn sửa, vệ sinh các di tích lịch sử, nhà văn hóa, dải phân cách trên các tuyến đường hay khu công viên, quảng trường cũng đã được thực hiện xong.

Tuyên truyền sâu rộng

Ông Đoàn Xuân Quang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành cho rằng, Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm thành lập huyện là sự kiện đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Núi Thành. Trải qua chặng đường 90 năm lịch sử, Núi Thành đã làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang trên quê hương Quảng Nam trung dũng, kiên cường…

Tiếp bước truyền thống anh hùng, 40 năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng toàn thể nhân dân đã chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, khắc phục hậu quả chiến tranh để xây dựng và phát triển Núi Thành từ nghèo khó vươn lên trở thành huyện công nghiệp.

Sau 40 năm thành lập huyện Núi Thành cùng với 20 năm xây dựng và phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai, bộ mặt các làng quê Núi Thành giờ đây đã khởi sắc, diện mạo đô thị ngày càng hoàn thiện.

Với nhiều tầng ý nghĩa, công tác tuyên truyền được đặc biệt coi trọng trong dịp đại lễ này. Ông Đoàn Xuân Quang nói, phải tuyên truyền chi tiết, từng sự kiện của đại lễ. Các cơ quan của huyện Núi Thành phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin rõ thành quả đạt được của huyện trong những năm qua.

Theo ông Quang, đến nay cuộc thi tìm hiểu về Núi Thành trong chuỗi hoạt động kỷ niệm được phát động trước đây đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện và những người con quê hương Núi Thành đang ở xa tham gia.

Cuộc thi vào thời điểm này đã đạt được mục đích tuyên truyền, lan tỏa truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Núi Thành cùng những thay đổi mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh sau 40 năm hình thành và phát triển.

Thời gian qua công tác tuyên truyền lễ kỷ niệm đã được các cơ quan báo, đài của tỉnh vào cuộc sôi động với trách nhiệm cao. Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam (QRT) đã xây dựng xong phim tài liệu; chương trình truyền hình trực tiếp cũng đã được tổ chức công phu. Báo Quảng Nam đã và đang thực hiện tuyên truyền 2 tuần báo trước ngày tổ chức lễ kỷ niệm làm nổi bật hình ảnh sinh động về đất và người Núi Thành.